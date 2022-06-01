Ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов" задержали за публичную поддержку российской агрессии

Задержанному грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет Фото: kobl.gp.gov.ua

О его задержании сообщила 31 мая СБУ – по информации спецслужбы, сотрудник оборонного предприятия призывал коллег поддержать армию врага и неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Во время обысков у него дома нашли электронные носители информации с прокремлевской пропагандой и "конструкторскую документацию по самолетостроению".

Подробности опубликовала 31 мая Киевская областная прокуратура. Там сообщили, что задержанный – ведущий инженер-конструктор ГП "Антонов", житель Ирпеня Киевской области.

По данным следствия, в течение марта – апреля он, "имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины".

"В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. "Нет такой страны, как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" – такие месседжи распространял и пропагандировал подозреваемый", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация (прославление) ее участников). Санкция статьи – ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Пресс-служба "Укроборонпрома" подчеркнула, что его задержали "благодаря слаженным действиям подразделения безопасности предприятия и рабочего коллектива стратегического объекта".

"Удалось предотвратить зомбирование "русским миром" мозгов рядовых работников завода и, возможно, сохранить им жизнь. Работа по обнаружению других вероятных приспешников российских фашистов не прекращается", – заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по безопасности Роман Забарчук.

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