ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов" задержали за публичную поддержку российской агрессии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанному грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет
Задержанному грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет
Фото: kobl.gp.gov.ua

Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов", который, по данным следствия, публично оправдывал военные преступления оккупантов и призывал коллег поддержать армию врага.

О его задержании сообщила 31 мая СБУ – по информации спецслужбы, сотрудник оборонного предприятия призывал коллег поддержать армию врага и неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Во время обысков у него дома нашли электронные носители информации с прокремлевской пропагандой и "конструкторскую документацию по самолетостроению".

Подробности опубликовала 31 мая Киевская областная прокуратура. Там сообщили, что задержанный – ведущий инженер-конструктор ГП "Антонов", житель Ирпеня Киевской области.

По данным следствия, в течение марта – апреля он, "имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины".

"В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. "Нет такой страны, как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" – такие месседжи распространял и пропагандировал подозреваемый", – говорится в сообщении. 

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация (прославление) ее участников). Санкция статьи – ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Пресс-служба "Укроборонпрома" подчеркнула, что его задержали "благодаря слаженным действиям подразделения безопасности предприятия и рабочего коллектива стратегического объекта".

"Удалось предотвратить зомбирование "русским миром" мозгов рядовых работников завода и, возможно, сохранить им жизнь. Работа по обнаружению других вероятных приспешников российских фашистов не прекращается", – заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по безопасности Роман Забарчук.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/323934583243342

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, прокуратура, Укроборонпром, следствие, Антонов, Ирпень, российская агрессия, война России против Украины, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (150961)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (69348)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (49178)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47922)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (43467)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29822)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (26864)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21449)
 
 
 
 