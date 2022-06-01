ГБР сообщило о подозрении в коллаборационизме бывшему правоохранителю в Запорожской области

ГБР объявило бывшему правоохранителю о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

"Предатель активно выступал за поддержку "нового порядка" и добровольно согласился на должность руководителя так называемого Михайловского отделения внутренних дел на временно оккупированной Российской Федерацией территории Запорожской области. Коллаборант оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Ему объявили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.

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