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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о подозрении в коллаборационизме бывшему правоохранителю в Запорожской области

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ГБР объявило бывшему правоохранителю о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах
ГБР объявило бывшему правоохранителю о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро расследований заочно сообщило о подозрении в коллаборационизме бывшему работнику исполнительной службы в Запорожской области. Об этом пресс-служба ГБР написала 31 мая.

"Предатель активно выступал за поддержку "нового порядка" и добровольно согласился на должность руководителя так называемого Михайловского отделения внутренних дел на временно оккупированной Российской Федерацией территории Запорожской области. Коллаборант оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Ему объявили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские военные временно захватили часть территории Запорожской области. В регионе в начале мая оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, война России против Украины, ГБР, коллаборационизм
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