РФ до сих пор имеет преимущество в технике и численности, но ВСУ остаются хозяевами ситуации на фронте – Зеленский

Он обратился к тем, кто "пытается подгонять" Вооруженные силы Украины "или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего".

Зеленский сказал, что Украина ценит "каждое мнение", но в первую очередь ценит жизни людей.

"Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечены в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", – подчеркнул он.

Президент сообщил, что на Донбассе ситуация очень сложная и в центре противостояния – города Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а также Курахово Донецкой области.

"На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово. В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве [военных]. Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)