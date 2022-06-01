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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ до сих пор имеет преимущество в технике и численности, но ВСУ остаются хозяевами ситуации на фронте – Зеленский

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Зеленский заявил об "определенном успехе" украинских военных на херсонском направлении
Зеленский заявил об "определенном успехе" украинских военных на херсонском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

31 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, призвал комплексно оценивать обстановку на фронте.

Он обратился к тем, кто "пытается подгонять" Вооруженные силы Украины "или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего". 

Зеленский сказал, что Украина ценит "каждое мнение", но в первую очередь ценит жизни людей. 

"Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечены в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", – подчеркнул он. 

Президент сообщил, что на Донбассе ситуация очень сложная и в центре противостояния – города Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а также Курахово Донецкой области. 

"На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово. В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве [военных]. Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение а Украину 24 февраля. В первые недели наступления оккупантам удалось захватить часть северных и южных территорий страны, но уже в начале апреля Киевская, Черниговская и Сумская область были освобождены от оккупантов

С середины апреля войска РФ сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. 26 мая президент заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным

5 мая главнокомандующий Вооруженных силы Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. 28 мая оперативное командование "Юг" проинформировало, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Харьковская область, Запорожская область, Лисичанск, вторжение, Курахово, Орехово, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Гуляйполе
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