Оккупанты отключили связь в Херсонской области, в ближайшее время возобновить ее, скорее всего, не удастся – Госспецсвязи

"Со вчерашнего дня украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем и полное отключение связи в Херсонской области. Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и другое. В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа к интернету, а также без возможности совершить национальные и международные звонки по стационарным телефонам", – сообщили в ведомстве.

В Госспецсвязи добавили, что в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

"Появились сообщения о трансляции через громкоговорители российской лживой пропаганды. Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде. Зря, ведь Херсон – это Украина", – заявили в пресс-службе.

В Госспецсвязи не исключают, что в будущем оккупанты будут пытаться подключать украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам.

"Такие действия будут грубым нарушением международного законодательства и очередным подтверждением того, что Россия действует как государство-террорист, используя технологии для оккупации территорий. Это еще одно подтверждение того, что нужно усилить ограничение доступа России к любым технологиям. В таком случае Украина будет обращаться в международные организации, чтобы прекратить незаконные действия оккупантов", – говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали украинцам, которые будут использовать российские сети, соблюдать меры предосторожности (пресс-служба опубликовала инструкции) и использовать VPN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об исчезновении связи и интернета в Херсонской области сообщал 31 мая глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.