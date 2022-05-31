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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отключили связь в Херсонской области, в ближайшее время возобновить ее, скорее всего, не удастся – Госспецсвязи

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Оккупанты неоднократно пытались отключить связь в Херсонской области
Оккупанты неоднократно пытались отключить связь в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты отключили связь в Херсонской области. Об этом вечером 31 мая сообщил в Telegram пресс-центр Госслужбы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

"Со вчерашнего дня украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем и полное отключение связи в Херсонской области. Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и другое. В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа к интернету, а также без возможности совершить национальные и международные звонки по стационарным телефонам", – сообщили в ведомстве.

В Госспецсвязи добавили, что в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

"Появились сообщения о трансляции через громкоговорители российской лживой пропаганды. Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде. Зря, ведь Херсон – это Украина", – заявили в пресс-службе.

В Госспецсвязи не исключают, что в будущем оккупанты будут пытаться подключать украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам.

"Такие действия будут грубым нарушением международного законодательства и очередным подтверждением того, что Россия действует как государство-террорист, используя технологии для оккупации территорий. Это еще одно подтверждение того, что нужно усилить ограничение доступа России к любым технологиям. В таком случае Украина будет обращаться в международные организации, чтобы прекратить незаконные действия оккупантов", – говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали украинцам, которые будут использовать российские сети, соблюдать меры предосторожности (пресс-служба опубликовала инструкции) и использовать VPN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об исчезновении связи и интернета в Херсонской области сообщал 31 мая глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.

26 мая Стремоусов сообщил, что в Херсонской области можно купить сим-карты операторов из оккупированного Крыма. Представитель оккупационных властей Крыма отметил 27 мая, что временно захваченные территории Херсонской области переходят на российскую систему нумерации телефонов +7, добавив, что в регион зашли новые операторы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: интернет, мобильная связь, оккупация, Херсонская область, Госспецсвязи, война России против Украины, российские оккупанты
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