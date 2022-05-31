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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области снова пропали мобильная связь и интернет – глава ОВА

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Оккупанты намеренно выключили интернет и мобильную связь в Херсонской области, отметил советник главы ОВА
Оккупанты намеренно выключили интернет и мобильную связь в Херсонской области, отметил советник главы ОВА
Фото: depositphotos.com

30 мая в Херсоне и Херсонской области пропала связь. Об этом 31 мая в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута.

"Почти сутки в Херсонской области нет мобильной связи и интернета… Оккупанты цинично пытаются переложить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. К примеру, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители. Это неправда. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы в Херсонской области снова появились мобильная связь и интернет", – написал Лагута.

Его советник, депутат облсовета Сергей Хлань отметил в Facebook, что это не первая попытка оккупационных властей блокировать украинскую связь и интернет.

"Относительно исчезновения мобильной связи – это уже не технический вопрос, как было в предыдущие разы. Сейчас оккупанты намеренно выключили интернет и мобильную связь. Предлагают пользоваться единственным, по их словам, альтернативным вариантом – российским. Произошло это как раз тогда, когда наши Вооруженные силы пошли в наступление. Боятся россияне, что люди будут узнавать хорошие новости", – подчеркнул Хлань.

По его словам, из-за отсутствия связи в области нет и мобильного банкинга, а также возможности переводить деньги, получать их или рассчитываться ими.

"Этим также пользуются захватчики, говорят переходить на их банковскую систему. Я уверен, что наши технические службы решат вопросы связи как можно быстрее, как это было в прошлый раз", – добавил Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5218437474944285

Коллаборант и так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал 30 мая, что Херсонская область отключилась от сотовой связи и интернета, его цитирует российский "Интерфакс".

Стремоусов указал, что причинами этого стали масштабная авария на магистральной сети и разрушение основных узлов связи в результате боевых действий в приграничных районах области. Ответственность за аварию коллаборант возложил на ВСУ.

1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.

4 мая все украинские операторы восстановили мобильную связь в Херсоне и Херсонской области, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.

26 мая Стремоусов сообщил, что в Херсонской области можно купить сим-карты операторов из оккупированного Крыма. Представитель оккупационных властей Крыма отметил 27 мая, что временно захваченные территории Херсонской области переходят на российскую систему нумерации телефонов +7, добавив, что в регион зашли новые операторы.

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