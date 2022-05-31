В Херсонской области снова пропали мобильная связь и интернет – глава ОВА

"Почти сутки в Херсонской области нет мобильной связи и интернета… Оккупанты цинично пытаются переложить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. К примеру, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители. Это неправда. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы в Херсонской области снова появились мобильная связь и интернет", – написал Лагута.

Его советник, депутат облсовета Сергей Хлань отметил в Facebook, что это не первая попытка оккупационных властей блокировать украинскую связь и интернет.

"Относительно исчезновения мобильной связи – это уже не технический вопрос, как было в предыдущие разы. Сейчас оккупанты намеренно выключили интернет и мобильную связь. Предлагают пользоваться единственным, по их словам, альтернативным вариантом – российским. Произошло это как раз тогда, когда наши Вооруженные силы пошли в наступление. Боятся россияне, что люди будут узнавать хорошие новости", – подчеркнул Хлань.

По его словам, из-за отсутствия связи в области нет и мобильного банкинга, а также возможности переводить деньги, получать их или рассчитываться ими.

"Этим также пользуются захватчики, говорят переходить на их банковскую систему. Я уверен, что наши технические службы решат вопросы связи как можно быстрее, как это было в прошлый раз", – добавил Хлань.

Коллаборант и так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал 30 мая, что Херсонская область отключилась от сотовой связи и интернета, его цитирует российский "Интерфакс".

Стремоусов указал, что причинами этого стали масштабная авария на магистральной сети и разрушение основных узлов связи в результате боевых действий в приграничных районах области. Ответственность за аварию коллаборант возложил на ВСУ.

1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.

4 мая все украинские операторы восстановили мобильную связь в Херсоне и Херсонской области, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

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