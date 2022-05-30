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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области российских оккупантов вытеснили из Николаевки, они запаниковали – Генштаб ВСУ

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О контрнаступлении ВСУ на юге стало известно 28 мая
О контрнаступлении ВСУ на юге стало известно 28 мая
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

На юге Украины Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов выйти из населенного пункта Николаевка. Об этом 30 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В ходе удачного наступления подразделений сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на криворожском направлении противник обстреливает ВСУ из артиллерии и ведет контрбатарейную борьбу.

"На южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Николаевка, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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