В Херсонской области российских оккупантов вытеснили из Николаевки, они запаниковали – Генштаб ВСУ

О контрнаступлении ВСУ на юге стало известно 28 мая Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"В ходе удачного наступления подразделений сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на криворожском направлении противник обстреливает ВСУ из артиллерии и ведет контрбатарейную борьбу.

"На южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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