В Херсонской области российских оккупантов вытеснили из Николаевки, они запаниковали – Генштаб ВСУ

"В ходе удачного наступления подразделений сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, на криворожском направлении противник обстреливает ВСУ из артиллерии и ведет контрбатарейную борьбу.
"На южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.