В Херсонской области оккупанты перешли от атаки к обороне – Институт исследования войны

По информации института, эта контратака Вооруженных сил Украины, вероятно, не позволит вернуть значительную территорию в ближайшем будущем, но она, скорее всего, нарушит планы оккупантов и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которая, по данным ISW, удерживается неукомплектованными подразделениями.
Анализируя продолжение штурма Северодонецка и городские бои, которые велись там 29 мая, аналитики института не видят значительного продвижения российской армии. При этом кампания, которая анонсировалась ею как полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена на Северодонецке.
Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, в дальнейшем откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни, говорится в сообщении ISW.
Southern Axis Update:— ISW (@TheStudyofWar) May 29, 2022
Reporting by #Russian and #Ukrainian sources indicates that Ukrainian troops likely conducted a counter-offensive south of the village of Davydiv Brid and east of the Inhulets River on May 28.https://t.co/6iR9GZNwQi pic.twitter.com/IOiNRmlFvP
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности часть территории Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
В Офисе президента (ОПУ) заявили, что как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.