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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты перешли от атаки к обороне – Институт исследования войны

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План РФ, анонсированный как полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточен на Северодонецке ISW
План РФ, анонсированный как полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточен на Северодонецке – ISW
Фото: ЕРА

Украинское контрнаступление на северо–западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции. Это может помешать им укрепить контроль над оккупированными территориями вдоль южной оси, об этом 29 мая написал Институт исследования войны (ISW).

По информации института, эта контратака Вооруженных сил Украины, вероятно, не позволит вернуть значительную территорию в ближайшем будущем, но она, скорее всего, нарушит планы оккупантов и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которая, по данным ISW, удерживается неукомплектованными подразделениями.

Анализируя продолжение штурма Северодонецка и городские бои, которые велись там 29 мая, аналитики института не видят значительного продвижения российской армии. При этом кампания, которая анонсировалась ею как полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена на Северодонецке. 

Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, в дальнейшем откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни, говорится в сообщении ISW.

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности часть территории Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

В Офисе президента (ОПУ) заявили, что как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Теги: Россия, Херсонская область, Лиман, Северодонецк, Изюм, вторжение, ВСУ, война России против Украины
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