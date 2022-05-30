В Херсонской области оккупанты перешли от атаки к обороне – Институт исследования войны

План РФ, анонсированный как полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточен на Северодонецке – ISW Фото: ЕРА

По информации института, эта контратака Вооруженных сил Украины, вероятно, не позволит вернуть значительную территорию в ближайшем будущем, но она, скорее всего, нарушит планы оккупантов и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которая, по данным ISW, удерживается неукомплектованными подразделениями.

Анализируя продолжение штурма Северодонецка и городские бои, которые велись там 29 мая, аналитики института не видят значительного продвижения российской армии. При этом кампания, которая анонсировалась ею как полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена на Северодонецке.

Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, в дальнейшем откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни, говорится в сообщении ISW.

Southern Axis Update:



Reporting by #Russian and #Ukrainian sources indicates that Ukrainian troops likely conducted a counter-offensive south of the village of Davydiv Brid and east of the Inhulets River on May 28.https://t.co/6iR9GZNwQi pic.twitter.com/IOiNRmlFvP — ISW (@TheStudyofWar) May 29, 2022