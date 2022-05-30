В поселке Херсонской области оккупанты убили 25 мирных жителей – омбудсмен

Кроме того, в результате вражеских обстрелов из "Градов" поселок на границе с Днепропетровской областью остался без электричества, газа и питьевой воды.

"В Высокополье разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского питания. Еще одна проблема жителей – отсутствие лекарства. В поселке много инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной железы. Местные сообщают о гибели 25 мирных жителей", – подчеркнула Денисова.

По словам омбудсмена, люди пытаются покинуть опасную зону на собственном автотранспорте, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно.