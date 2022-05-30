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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В поселке Херсонской области оккупанты убили 25 мирных жителей – омбудсмен

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Поселок регулярно подвергается обстрелам
Поселок регулярно подвергается обстрелам
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Жители поселка Высокополье Херсонской области остались без лекарств и продуктов и подвергаются пыткам и репрессиям со стороны российских оккупантов. Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов из "Градов" поселок на границе с Днепропетровской областью остался без электричества, газа и питьевой воды.

"В Высокополье разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского питания. Еще одна проблема жителей – отсутствие лекарства. В поселке много инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной железы. Местные сообщают о гибели 25 мирных жителей", – подчеркнула Денисова.

По словам омбудсмена, люди пытаются покинуть опасную зону на собственном автотранспорте, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/551076419706968

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.

В Офисе президента (ОПУ) заявили, что, как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Людмила Денисова, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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