Зеленский: Наконец-то есть конкретика по шестому пакету санкций ЕС против России. Как только он заработает, начнем готовить седьмой

Зеленский считает, что Европа перейдет на возобновляемые источники энергии и Россия не сможет адаптироваться к этому Фото: president.gov.ua

"Наконец-то есть конкретика по шестому санкционному пакету Европейского союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", – сказал президент.

Он высказал мнение, что также на практике это решение означает отказ Европы от ископаемого топлива, которое импортируется из РФ, и переход на возобновляемые источники энергии.

"Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины ожидает, что в рамках шестого пакета санкций крупнейший российский банк – "Сбербанк" – будет отключен от платежной системы SWIFT.

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)