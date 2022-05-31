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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Наконец-то есть конкретика по шестому пакету санкций ЕС против России. Как только он заработает, начнем готовить седьмой

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Зеленский считает, что Европа перейдет на возобновляемые источники энергии и Россия не сможет адаптироваться к этому
Зеленский считает, что Европа перейдет на возобновляемые источники энергии и Россия не сможет адаптироваться к этому
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 31 мая выразил благодарность за согласование Европейским союзом шестого пакета санкций против России, предусматривающего частичное эмбарго на нефть из РФ. Обращение опубликовано на сайте главы государства.

"Наконец-то есть конкретика по шестому санкционному пакету Европейского союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", – сказал президент. 

Он высказал мнение, что также на практике это решение означает отказ Европы от ископаемого топлива, которое импортируется из РФ, и переход на возобновляемые источники энергии. 

"Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически", – подчеркнул Зеленский. 

Также президент Украины ожидает, что в рамках шестого пакета санкций крупнейший российский банк – "Сбербанк" – будет отключен от платежной системы SWIFT. 

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго, он раскритиковал Орбана. Тот, по словам Хабека, продавливал свои интересы до последнего. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, эмбарго, Европейский союз, Владимир Зеленский, нефтепровод, война России против Украины
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