Вице-канцлер Германии раскритиковал Орбана. Он недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго

31 мая Хабек раскритиковал действия премьер-министра Виктора Орбана, который выдвигал условия Евросоюзу для согласования шестого пакета санкций.

Как заявил Хабек, Орбан продавливал свои интересы до последнего и отказался от политики "в высших интересах" ради "сделки".

Вице-канцлер Германии высказал мнение, что сейчас такой период, когда "слишком много компромиссов в конечном итоге не только омрачает ясность, но и разрушает ее". Президент РФ Владимир Путин не прекратит агрессию против Украины, пока не потерпит поражение, подчеркнул политик.

Он также призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений на уровне Евросоюза. Однако, как отмечает Spiegel, для того, чтобы преодолеть единогласие в пользу квалифицированного большинства, решение тоже должно быть принято единогласно.