ГОРДОН
 
 
МИР

Вице-канцлер Германии раскритиковал Орбана. Он недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хабек призвал отказаться от принципа единогласия на уровне Евросоюза
Хабек призвал отказаться от принципа единогласия на уровне Евросоюза
Фото: ЕРА

Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго, о котором договорились лидеры Евросоюза 30 мая. Об этом сообщает Spiegel.

31 мая Хабек раскритиковал действия премьер-министра Виктора Орбана, который выдвигал условия Евросоюзу для согласования шестого пакета санкций. 

Как заявил Хабек, Орбан продавливал свои интересы до последнего и отказался от политики "в высших интересах" ради "сделки". 

Вице-канцлер Германии высказал мнение, что сейчас такой период, когда "слишком много компромиссов в конечном итоге не только омрачает ясность, но и разрушает ее". Президент РФ Владимир Путин не прекратит агрессию против Украины, пока не потерпит поражение, подчеркнул политик. 

Он также призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений на уровне Евросоюза. Однако, как отмечает Spiegel,  для того, чтобы преодолеть единогласие в пользу квалифицированного большинства, решение тоже должно быть принято единогласно. 

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Венгрия была последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Польша, санкции, Еврокомиссия, Венгрия, нефть, Виктор Орбан, ФРГ, эмбарго, Европейский союз, нефтепровод, ограничения, Евросоюз, Роберт Хабек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (66217)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (61174)
3
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (42767)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (42449)
5
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38256)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (28689)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21149)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (20050)
 
 
 
 