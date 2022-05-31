Вице-канцлер Германии раскритиковал Орбана. Он недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго

31 мая Хабек раскритиковал действия премьер-министра Виктора Орбана, который выдвигал условия Евросоюзу для согласования шестого пакета санкций.
Как заявил Хабек, Орбан продавливал свои интересы до последнего и отказался от политики "в высших интересах" ради "сделки".
Вице-канцлер Германии высказал мнение, что сейчас такой период, когда "слишком много компромиссов в конечном итоге не только омрачает ясность, но и разрушает ее". Президент РФ Владимир Путин не прекратит агрессию против Украины, пока не потерпит поражение, подчеркнул политик.
Он также призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений на уровне Евросоюза. Однако, как отмечает Spiegel, для того, чтобы преодолеть единогласие в пользу квалифицированного большинства, решение тоже должно быть принято единогласно.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Венгрия была последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.
В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".