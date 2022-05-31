Орбан выдвинул условие для согласования эмбарго на нефть из РФ. Премьер Польши предлагает лишить Венгрию выгоды от импорта

Об этом сообщила "Німецька хвиля".
По мнению Орбана, согласия по вопросу эмбарго "нет вообще". "Мы сейчас в очень тяжелой ситуации из-за безответственного поведения Еврокомиссии", – заявил политик.
Он говорит, что на неформальном саммите в Версале в марте лидеры ЕС согласились, что Еврокомиссия не будет делать предложения санкций, касающиеся энергетики, до того, как они будут согласованы с государствами-членами ЕС.
Предложение по эмбарго, по утверждению Орбана, появилось "внезапно".
"Венгерская позиция очень проста: поскольку энергетика является серьезным вопросом, а не детской игрой, нам сначала нужны решения, а затем санкции. До сих пор, с первыми пятью пакетами санкций, подход был противоположным: сначала мы вводили санкции, а потом начинали думать о последствиях и искать решения", – заявил он и назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В таком случае, говорит Орбан, Венгрии нужны "гарантии, что в случае аварии на трубопроводе, который идет по Украине, у нее будет право получить российскую нефть из других источников".
"Если мы их получим, то мы согласны", – добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом призвал включить эмбарго в санкционный пакет, запись комментария обнародовала в YouTube его пресс-служба.
Он сказал, что в ЕС понимают, что есть страны, у которых нет выхода к морю. Для них, по словам Моравецкого есть "специальные решения".
"Но если эти страны, в частности Венгрия, не согласятся с этими решениями, Польша потребует введения специального инструмента для выравнивания цен", – подчеркнул Моравецкий.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.
30 мая в Брюсселе стартовал саммит ЕС. Фон дер Ляйен сказала, что не ожидает, что шестой пакет санкций будет согласован на этом саммите. По ее словам, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу.