Орбан выдвинул условие для согласования эмбарго на нефть из РФ. Премьер Польши предлагает лишить Венгрию выгоды от импорта

По мнению Орбана, согласия по вопросу эмбарго "нет вообще", а Еврокомиссия ведет себя "безответственно" Фото: ЕРА

Об этом сообщила "Німецька хвиля".

По мнению Орбана, согласия по вопросу эмбарго "нет вообще". "Мы сейчас в очень тяжелой ситуации из-за безответственного поведения Еврокомиссии", – заявил политик.

Он говорит, что на неформальном саммите в Версале в марте лидеры ЕС согласились, что Еврокомиссия не будет делать предложения санкций, касающиеся энергетики, до того, как они будут согласованы с государствами-членами ЕС.

Предложение по эмбарго, по утверждению Орбана, появилось "внезапно".

"Венгерская позиция очень проста: поскольку энергетика является серьезным вопросом, а не детской игрой, нам сначала нужны решения, а затем санкции. До сих пор, с первыми пятью пакетами санкций, подход был противоположным: сначала мы вводили санкции, а потом начинали думать о последствиях и искать решения", – заявил он и назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.

В таком случае, говорит Орбан, Венгрии нужны "гарантии, что в случае аварии на трубопроводе, который идет по Украине, у нее будет право получить российскую нефть из других источников".

"Если мы их получим, то мы согласны", – добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом призвал включить эмбарго в санкционный пакет, запись комментария обнародовала в YouTube его пресс-служба.

Он сказал, что в ЕС понимают, что есть страны, у которых нет выхода к морю. Для них, по словам Моравецкого есть "специальные решения".

"Но если эти страны, в частности Венгрия, не согласятся с этими решениями, Польша потребует введения специального инструмента для выравнивания цен", – подчеркнул Моравецкий.