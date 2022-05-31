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Орбан выдвинул условие для согласования эмбарго на нефть из РФ. Премьер Польши предлагает лишить Венгрию выгоды от импорта

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По мнению Орбана, согласия по вопросу эмбарго "нет вообще", а Еврокомиссия ведет себя "безответственно"
По мнению Орбана, согласия по вопросу эмбарго "нет вообще", а Еврокомиссия ведет себя "безответственно"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 мая перед началом саммита Евросоюза заявил в Брюсселе, что поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение для безопасности поставок энергоносителей в его страну.

Об этом сообщила "Німецька хвиля"

По мнению Орбана, согласия по вопросу эмбарго "нет вообще". "Мы сейчас в очень тяжелой ситуации из-за безответственного поведения Еврокомиссии", – заявил политик. 

Он говорит, что на неформальном саммите в Версале в марте лидеры ЕС согласились, что Еврокомиссия не будет делать предложения санкций, касающиеся энергетики, до того, как они будут согласованы с государствами-членами ЕС.

Предложение по эмбарго, по утверждению Орбана, появилось "внезапно".

"Венгерская позиция очень проста: поскольку энергетика является серьезным вопросом, а не детской игрой, нам сначала нужны решения, а затем санкции. До сих пор, с первыми пятью пакетами санкций, подход был противоположным: сначала мы вводили санкции, а потом начинали думать о последствиях и искать решения", – заявил он и назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В таком случае, говорит Орбан, Венгрии нужны "гарантии, что в случае аварии на трубопроводе, который идет по Украине, у нее будет право получить российскую нефть из других источников". 

"Если мы их получим, то мы согласны", – добавил он. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом призвал включить эмбарго в санкционный пакет, запись комментария обнародовала в YouTube его пресс-служба.  

Он сказал, что в ЕС понимают, что есть страны, у которых нет выхода к морю. Для них, по словам Моравецкого есть "специальные решения". 

"Но если эти страны, в частности Венгрия, не согласятся с этими решениями, Польша потребует введения специального инструмента для выравнивания цен", – подчеркнул Моравецкий. 

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

30 мая в Брюсселе стартовал саммит ЕС. Фон дер Ляйен сказала, что не ожидает, что шестой пакет санкций будет согласован на этом саммите. По ее словам, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Еврокомиссия, Венгрия, импорт, саммит ЕС, нефть, Виктор Орбан, эмбарго, нефтепровод, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
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