Пионтковский: ​Италия, Франция, Германия и Венгрия играют на путинской стороне

"И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент – решается судьба мира. Поэтому я прекрасно понимаю реакцию [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО – Италия, Франция, Германия и Венгрия (эта паршивая собачонка Виктор Орбан) – они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины", – заявил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что не уверена в принятии эмбарго на нефть на двухдневном саммите ЕС, начавшемся 30 мая в Брюсселе. По ее словам, вопрос согласования шестого пакета санкций по-прежнему открыт: "Мы еще не дошли до этого".