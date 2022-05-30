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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: ​Италия, Франция, Германия и Венгрия играют на путинской стороне

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Пионтковский: Наступил поворотный момент решается судьба мира
Пионтковский: Наступил поворотный момент – решается судьба мира
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Четыре страны НАТО и Евросоюза парализуют деятельность НАТО и ЕС по поддержке Украины, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент – решается судьба мира. Поэтому я прекрасно понимаю реакцию [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО – Италия, Франция, Германия и Венгрия (эта паршивая собачонка Виктор Орбан) – они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины", – заявил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что не уверена в принятии эмбарго на нефть на двухдневном саммите ЕС, начавшемся 30 мая в Брюсселе. По ее словам, вопрос согласования шестого пакета санкций по-прежнему открыт: "Мы еще не дошли до этого".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, Франция, Великобритания, Италия, война, Венгрия, Виктор Орбан, Андрей Пионтковский, война России против Украины, ЕС
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