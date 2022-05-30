Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС – глава МИД

Франция склонна к тому, чтобы Украина пошла по быстрой процедуре получения статуса кандидата в члены ЕС, отметила Колонна Фото: EPA

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла по быстрой процедуре. Украина дала заявку на кандидатство на вступление. Это легитимная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни, в середине июня будет экспертный вывод Еврокомиссии. Я пока не знаю, какой это вывод, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран – членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно выводу Еврокомиссии", – сказала Колонна.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отмечали, что страна может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские государства продемонстрируют лидерство.

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar.

Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.