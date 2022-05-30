Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС – глава МИД

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла по быстрой процедуре. Украина дала заявку на кандидатство на вступление. Это легитимная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни, в середине июня будет экспертный вывод Еврокомиссии. Я пока не знаю, какой это вывод, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран – членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно выводу Еврокомиссии", – сказала Колонна.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины отмечали, что страна может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские государства продемонстрируют лидерство.
Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar.
Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".
Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что присоединение Украины к ЕС требует времени и предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств. Его инициативу поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.