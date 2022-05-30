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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar

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Залужный заявил 25 мая, что французские САУ Caesar уже на передовой
Залужный заявил 25 мая, что французские САУ Caesar уже на передовой
Фото: wikipedia.org

Франция дополнительно поставит Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"У нас уже давно есть контакты с украинской властью, и мы постоянно знаем, какие потребности с украинской стороны, какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. Напомню, что недавно президент [Французской] Республики [Эммануэль Макрон] подтвердил такой запрос от президента [Украины Владимира] Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане, – сказала глава МИД Франции. – Как вы знаете, господин министр, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/286639090270258/

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом.

Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О предоставлении Украине гаубиц Caesar французского производства сообщал 22 апреля Макрон. Источники Ouest-France отмечали, что Украина получит 12 орудий Caesar.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.

"Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – рассказал Залужный.

Теги: Россия, Украина, Франция, МИД Украины, вооружение, МИД Франции, военная помощь, артиллерия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, визит, встреча, брифинг, Катрин Колонна
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