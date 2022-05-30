Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
"У нас уже давно есть контакты с украинской властью, и мы постоянно знаем, какие потребности с украинской стороны, какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. Напомню, что недавно президент [Французской] Республики [Эммануэль Макрон] подтвердил такой запрос от президента [Украины Владимира] Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане, – сказала глава МИД Франции. – Как вы знаете, господин министр, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество".
Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом.
Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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О предоставлении Украине гаубиц Caesar французского производства сообщал 22 апреля Макрон. Источники Ouest-France отмечали, что Украина получит 12 орудий Caesar.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.
"Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – рассказал Залужный.