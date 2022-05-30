Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"У нас уже давно есть контакты с украинской властью, и мы постоянно знаем, какие потребности с украинской стороны, какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. Напомню, что недавно президент [Французской] Республики [Эммануэль Макрон] подтвердил такой запрос от президента [Украины Владимира] Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане, – сказала глава МИД Франции. – Как вы знаете, господин министр, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество".

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом.

Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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