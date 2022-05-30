"Буча – символ преступлений российской армии против человечности". Глава МИД Франции посетила пригород Киева

Об этом сообщается в Facebook Бучанского горсовета.
"Буча – символ преступлений российской армии против человечности, а мы здесь, чтобы продемонстрировать солидарность [французского] государства с украинским народом", – сказала в комментарии СМИ Колонна.
Отмечается, что мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал главе МИД Франции о массовых захоронениях мирных жителей на территории храма Андрея Первозванного, где обнаружено 419 тел гражданских, убитых российскими оккупантами.
В Бучанском горсовете подчеркнули, что Колонна стала французским чиновником самого высокого ранга, посетившим Украину с начала нападения РФ 24 февраля.
Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска зашли в Бучу в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали город почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля Федорук сообщил, что на территории Бучи заканчиваются сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".