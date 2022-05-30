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"Буча – символ преступлений российской армии против человечности". Глава МИД Франции посетила пригород Киева

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Колонна посетила Бучу под Киевом
Колонна посетила Бучу под Киевом
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая в рамках рабочего визита в Украину посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом.

Об этом сообщается в Facebook Бучанского горсовета.

"Буча – символ преступлений российской армии против человечности, а мы здесь, чтобы продемонстрировать солидарность [французского] государства с украинским народом", – сказала в комментарии СМИ Колонна.

Отмечается, что мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал главе МИД Франции о массовых захоронениях мирных жителей на территории храма Андрея Первозванного, где обнаружено 419 тел гражданских, убитых российскими оккупантами.

В Бучанском горсовете подчеркнули, что Колонна стала французским чиновником самого высокого ранга, посетившим Украину с начала нападения РФ 24 февраля.

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1884436781762717

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска зашли в Бучу в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали город почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля Федорук сообщил, что на территории Бучи заканчиваются сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

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