"Буча – символ преступлений российской армии против человечности". Глава МИД Франции посетила пригород Киева

Об этом сообщается в Facebook Бучанского горсовета.

"Буча – символ преступлений российской армии против человечности, а мы здесь, чтобы продемонстрировать солидарность [французского] государства с украинским народом", – сказала в комментарии СМИ Колонна.

Отмечается, что мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал главе МИД Франции о массовых захоронениях мирных жителей на территории храма Андрея Первозванного, где обнаружено 419 тел гражданских, убитых российскими оккупантами.

В Бучанском горсовете подчеркнули, что Колонна стала французским чиновником самого высокого ранга, посетившим Украину с начала нападения РФ 24 февраля.

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)