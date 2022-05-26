Премьер Финляндии в Украине посетила Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским

"Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС – это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санне Марин за визит и преданную поддержку!" – написал президент.

Как сообщается на сайте Офиса президента, поддержка Финляндии, о которой идет речь, включает пять пакетов оборонной помощи, санкции против Российской Федерации, а также финансовую и гуманитарную помощь.

Во время визита Марин также посетила Бучу и Ирпень, сообщила пресс-служба Киевской областной администрации.

"Зарубежная делегация побывала в трагических местах, где российская армия совершала геноцид против мирных украинцев. Своими глазами увидела гражданские дома, которые уничтожили российские оккупанты", – говорится в сообщении.

"Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень многие погибли. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и за всю Европу", – цитирует Марин Офис президента.

Она подчеркнула, что ее страна и народ сегодня прекрасно понимают украинцев, учитывая свой исторический опыт.

Зеленский в ходе встречи пригласил Финляндию взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления. Во время обращения к парламенту Финляндии в апреле он предлагал стране участвовать в восстановлении образовательной сферы Украины.

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