ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Финляндии в Украине посетила Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поблагодарил Марин за визит, поддержку и военную помощь Финляндии
Зеленский поблагодарил Марин за визит, поддержку и военную помощь Финляндии
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Финляндии Санну Марин, находящуюся с визитом в Украине, за военную помощь и поддержку Киева в его противостоянии российской агрессии. Фотографии встречи с Марин Зеленский опубликовал в Facebook.

"Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС – это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санне Марин за визит и преданную поддержку!" – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3085248495058839

Как сообщается на сайте Офиса президента, поддержка Финляндии, о которой идет речь, включает пять пакетов оборонной помощи, санкции против Российской Федерации, а также финансовую и гуманитарную помощь.

Во время визита Марин также посетила Бучу и Ирпень, сообщила пресс-служба Киевской областной администрации. 

"Зарубежная делегация побывала в трагических местах, где российская армия совершала геноцид против мирных украинцев. Своими глазами увидела гражданские дома, которые уничтожили российские оккупанты", – говорится в сообщении. 

"Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень многие погибли. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и за всю Европу", – цитирует Марин Офис президента.

Она подчеркнула, что ее страна и народ сегодня прекрасно понимают украинцев, учитывая свой исторический опыт.

Зеленский в ходе встречи пригласил Финляндию взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления. Во время обращения к парламенту Финляндии в апреле он предлагал стране участвовать в восстановлении образовательной сферы Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Финляндия, Киевская область, Ирпень, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, Санна Марин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (46987)
2
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (43558)
3
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (35990)
4
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (26513)
5
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (20470)
6
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (12936)
7
Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях (10048)
8
Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали (9871)
 
 
 
 