В Киев прибыла новый глава МИД Франции. Она посетит Бучу и встретится с Кулебой и Зеленским

Об этом глава МИД сообщила в Twitter.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", – написала Колонна.

Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції * українському народові * . pic.twitter.com/5BFHYHDWmF — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, первым своим визитом в Киев Колонна "хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии как в гуманитарном и финансовом плане, так и в поставках оборонной техники".

Отмечается, что глава МИД Франции посетит город-мученик Бучу под Киевом и передаст украинским властям пожарные машины и машины скорой помощи. В столице Украины Колонна проведет встречу с сотрудниками посольства Франции.

"Госпожа Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после их первого контакта 25 мая, чтобы обсудить поддержку Францией Украины во всех областях и, в частности, обсудить блокировку экспорта зерна и масличных культур из Украины, которая повышает реальные риски отсутствия продовольственной безопасности и требует скорейшего поиска конкретных решений для их устранения. Ее также примет президент Зеленский", – говорится в сообщении министерства Европы и иностранных дел Франции.

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