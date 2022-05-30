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В Киев прибыла новый глава МИД Франции. Она посетит Бучу и встретится с Кулебой и Зеленским

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Колонна впервые приехала в Киев в статусе главы МИД Франции
Колонна впервые приехала в Киев в статусе главы МИД Франции
Фото: EPA

Новый министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев.

Об этом глава МИД сообщила в Twitter.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", – написала Колонна.

Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, первым своим визитом в Киев Колонна "хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии как в гуманитарном и финансовом плане, так и в поставках оборонной техники".

Отмечается, что глава МИД Франции посетит город-мученик Бучу под Киевом и передаст украинским властям пожарные машины и машины скорой помощи. В столице Украины Колонна проведет встречу с сотрудниками посольства Франции.

"Госпожа Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после их первого контакта 25 мая, чтобы обсудить поддержку Францией Украины во всех областях и, в частности, обсудить блокировку экспорта зерна и масличных культур из Украины, которая повышает реальные риски отсутствия продовольственной безопасности и требует скорейшего поиска конкретных решений для их устранения. Ее также примет президент Зеленский", – говорится в сообщении министерства Европы и иностранных дел Франции.

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Контекст:

Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. На этом посту она сменила Жана-Ива Ле Дриана.

По итогам первого телефонного разговора с Колонной, Кулеба отметил в Twitter 26 мая, что Франция продолжает поддержку Украины. "Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на РФ, включая нефтяное эмбарго, и обсудили предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – написал глава украинского МИД.

Теги: Россия, Киев, Украина, Франция, МИД Украины, МИД Франции, агрессия, помощь, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, президент, визит, встреча, Катрин Колонна
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