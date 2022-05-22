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Блинкен обсудил с новой главой МИД Франции продолжение поддержки Украины

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Блинкен поговорил с Колонной 22 мая
Блинкен поговорил с Колонной 22 мая
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 мая провел телефонный разговор с новым французским министром по европейским и иностранным делам Катрин Колонной. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Блинкен и Колонна "согласились с важностью продолжения неуклонной поддержки Украины и сохранением значительных издержек президента [РФ Владимира] Путина на войну, которую он выбрал".

"Они обсудили шаги, которые США и Франция могли бы предпринять вместе для поддержки путей вступления в ЕС для стран, которые имеют право на членство", – говорится в сообщении.

Также главы американской и французской дипломатий обсудили вопросы НАТО, в частности поддержку заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс.

"Оба согласились с необходимостью реагировать на неотложные потребности в продовольственной безопасности и питании миллионов людей во всем мире, находящихся в уязвимом положении, которое усугубляется продолжающейся жестокой войной России в Украине", – сообщили в Госдепе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. На этом посту она сменила Жана-Ива Ле Дриана.

Контекст:

19 мая Блинкен заявил, что "суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин". "Мы поддерживаем мужественных и стойких украинцев, ежедневно защищающих свою страну", – подчеркнул госсекретарь в Twitter.

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Палата представителей одобрила законопроект 10 мая, президент США Джо Байден 21 мая подписал его.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, НАТО, Франция, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины, Евросоюз, Катрин Колонна
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