Блинкен обсудил с новой главой МИД Франции продолжение поддержки Украины

Блинкен и Колонна "согласились с важностью продолжения неуклонной поддержки Украины и сохранением значительных издержек президента [РФ Владимира] Путина на войну, которую он выбрал".

"Они обсудили шаги, которые США и Франция могли бы предпринять вместе для поддержки путей вступления в ЕС для стран, которые имеют право на членство", – говорится в сообщении.

Также главы американской и французской дипломатий обсудили вопросы НАТО, в частности поддержку заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс.

"Оба согласились с необходимостью реагировать на неотложные потребности в продовольственной безопасности и питании миллионов людей во всем мире, находящихся в уязвимом положении, которое усугубляется продолжающейся жестокой войной России в Украине", – сообщили в Госдепе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. На этом посту она сменила Жана-Ива Ле Дриана.