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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Цимбалюк: Я в профессиональной биографии встречал убийц 10 лиц, но происходящее в Ирпене или Буче не вкладывается ни в одни рамки

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Российские оккупанты в Киевской области убили тысячи мирных жителей
Российские оккупанты в Киевской области убили тысячи мирных жителей
Фото: EPA

Нардеп от "Батьківщини", генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Цимбалюк рассказал, что за время своей профессиональной биографии не сталкивался с примерами преступлений, соизмеримых по жестокости с действиями российски военных на оккупированных территориях Украины. Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я в своей профессиональной биографии встречал преступников, которые совершали 10 и более убийств в Полтавской области. Были случаи по-настоящему зверских расправ. Но то, что происходило и происходит, к сожалению, в нашем государстве, – эти примеры Ирпеня, Бучи и других городов – это не вкладывается ни в одни рамки", – заявил он.

По словам Цимбалюка, криминалистика бытовых и других преступлений "не имеет объяснений и примеров того, что происходит". Он предположил, что это "результат зомбирования россиян десятками лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.

СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

По состоянию на 19 мая в Киевской области нашли тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Гостомель, Ирпень, Буча, война России против Украины, Михаил Цимбалюк
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