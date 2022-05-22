Нардеп Цимбалюк: Я в профессиональной биографии встречал убийц 10 лиц, но происходящее в Ирпене или Буче не вкладывается ни в одни рамки

"Я в своей профессиональной биографии встречал преступников, которые совершали 10 и более убийств в Полтавской области. Были случаи по-настоящему зверских расправ. Но то, что происходило и происходит, к сожалению, в нашем государстве, – эти примеры Ирпеня, Бучи и других городов – это не вкладывается ни в одни рамки", – заявил он.
По словам Цимбалюка, криминалистика бытовых и других преступлений "не имеет объяснений и примеров того, что происходит". Он предположил, что это "результат зомбирования россиян десятками лет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.
СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.
По состоянию на 19 мая в Киевской области нашли тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона.