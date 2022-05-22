Нардеп Цимбалюк: Я в профессиональной биографии встречал убийц 10 лиц, но происходящее в Ирпене или Буче не вкладывается ни в одни рамки

"Я в своей профессиональной биографии встречал преступников, которые совершали 10 и более убийств в Полтавской области. Были случаи по-настоящему зверских расправ. Но то, что происходило и происходит, к сожалению, в нашем государстве, – эти примеры Ирпеня, Бучи и других городов – это не вкладывается ни в одни рамки", – заявил он.

По словам Цимбалюка, криминалистика бытовых и других преступлений "не имеет объяснений и примеров того, что происходит". Он предположил, что это "результат зомбирования россиян десятками лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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