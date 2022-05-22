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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Цимбалюк: Украине нужно возвращать смертную казнь. Пожизненно кормить этих насильников и дрянь за деньги налогоплательщиков – негуманно

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Цимбалюк: Много юристов, я сейчас с ними общаюсь, склоняются к тому, что в Украине нужно восстанавливать смертную казнь
Цимбалюк: Много юристов, я сейчас с ними общаюсь, склоняются к тому, что в Украине нужно восстанавливать смертную казнь
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Батьківщини", генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Цимбалюк считает, что в Украине следует ввести смертную казнь для россиян, которые совершают военные преступления в Украине. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Большое количество юристов, я сейчас с ними общаюсь, склоняются к тому, что в Украине нужно восстанавливать смертную казнь. Потому что, простите, эту дрянь, которая уничтожала, насиловала детей, после этого еще пожизненно кормить за средства налогоплательщиков, – не знаю, гуманно ли это в отношении общества, которому нужно будет их содержать", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Смертная казнь в Украине отменена в 2000 году.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 22 мая, погибло 232 ребенка, 430 детей ранены. По данным ООН на 20 мая, подтверждены 3838 погибших и 4351 раненый среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: смертная казнь, преступление, война России против Украины, Михаил Цимбалюк
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