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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если Украина падет, Россия пойдет в Балтию. И тогда будут воевать и погибать граждане стран – членов НАТО

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Зеленский: Страны, которые сегодня находятся в Альянсе, должны знать и верить, что если то или иное государство-агрессор будет на них наступать, НАТО их защитит
Зеленский: Страны, которые сегодня находятся в Альянсе, должны знать и верить, что если то или иное государство-агрессор будет на них наступать, НАТО их защитит
Фото: EPA

Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, это приведет к военному конфликту стран НАТО с РФ и гибели граждан стран – членов Альянса. Об этом вечером 23 мая во время онлайн-выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео выступления опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Что бы вы сказали американцам, которые не считают, что украинский суверенитет стоит того, чтобы США непосредственно вмешивались и имели военную конфронтацию с Россией?" – спросил у Зеленского модератор дискуссии. 

Зеленский поблагодарил США за помощь, которую они оказывают Украине, и сказал, что каждый член Альянса должен чувствовать, что его защитят. 

"Страны, которые сегодня находятся в НАТО, в Альянсе, в который, к сожалению, нет доступа всем странам, должны знать и верить, что если то или иное государство-агрессор будет на них наступать, НАТО их защитит. Поэтому если США не будут помогать Украине, а это значит, что не будут помогать защищать свободу и демократию, эталоном которой являются (по крайней мене они об этом говорят десятилетиями), если они не защитят эти ценности – неважно, является государство членом НАТО или нет, – то они под сомнение поставят защиту НАТО других государств", – убежден президент. 

Он повторил свое мнение, что если Украина падет, то следующими жертвами агрессора станут уже члены НАТО – балтийские государства

"Первоочередной является Украина... Сегодня на нас наступают. Если мы падем, если Украина не выдержит, Россия пойдет дальше. Дальше она пойдет на прибалтийские государства – в Эстонию, Литву, Латвию. Это маленькие государства, которые самостоятельно, даже если они вместе объединятся, не смогут защитить те ценности, о которых я вам только что сказал", – продолжил Зеленский.

После этого, подчеркнул он, страны НАТО вынуждены будут защищать тех членов Альянса, на которых нападет Россия. 

"В этот момент американские военные должны будут лететь в Литву, Латвию и Эстонию, согласно 5-й поправке [договора НАТО], и они должны будут там воевать и там погибать. И чтобы военные и граждане США и европейских государств, которые являются членами НАТО, не погибали, чтобы они не видели то, что видят наши семьи, нужно поддерживать Украину", – сказал глава государства. 

Он подчеркнул, что мир должен быть объединенным в борьбе против российской агрессии.

"Мы знаем, с чего началась агрессия России. А чем она закончится, где она закончится? В Литве? В Латвии? В Польше? В Германии? Она пройдет Венгрию, которая подыгрывает России, или там останется? Никто не знает", – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187/

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки Украине летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Один из главных партнеров Украины – США – после нападения России уже выделили Украине военной помощи на $3,9 млрд. В мае Палата представителей и Сенат США поддержали законопроект о выделении Украине еще $40 млрд помощи. Документ уже подписал президент США Джо Байден.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Латвия, Эстония, Литва, Давос, страны Балтии, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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