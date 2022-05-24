Зеленский: Если Украина падет, Россия пойдет в Балтию. И тогда будут воевать и погибать граждане стран – членов НАТО

Зеленский: Страны, которые сегодня находятся в Альянсе, должны знать и верить, что если то или иное государство-агрессор будет на них наступать, НАТО их защитит Фото: EPA

"Что бы вы сказали американцам, которые не считают, что украинский суверенитет стоит того, чтобы США непосредственно вмешивались и имели военную конфронтацию с Россией?" – спросил у Зеленского модератор дискуссии.

Зеленский поблагодарил США за помощь, которую они оказывают Украине, и сказал, что каждый член Альянса должен чувствовать, что его защитят.

"Страны, которые сегодня находятся в НАТО, в Альянсе, в который, к сожалению, нет доступа всем странам, должны знать и верить, что если то или иное государство-агрессор будет на них наступать, НАТО их защитит. Поэтому если США не будут помогать Украине, а это значит, что не будут помогать защищать свободу и демократию, эталоном которой являются (по крайней мене они об этом говорят десятилетиями), если они не защитят эти ценности – неважно, является государство членом НАТО или нет, – то они под сомнение поставят защиту НАТО других государств", – убежден президент.

Он повторил свое мнение, что если Украина падет, то следующими жертвами агрессора станут уже члены НАТО – балтийские государства.

"Первоочередной является Украина... Сегодня на нас наступают. Если мы падем, если Украина не выдержит, Россия пойдет дальше. Дальше она пойдет на прибалтийские государства – в Эстонию, Литву, Латвию. Это маленькие государства, которые самостоятельно, даже если они вместе объединятся, не смогут защитить те ценности, о которых я вам только что сказал", – продолжил Зеленский.

После этого, подчеркнул он, страны НАТО вынуждены будут защищать тех членов Альянса, на которых нападет Россия.

"В этот момент американские военные должны будут лететь в Литву, Латвию и Эстонию, согласно 5-й поправке [договора НАТО], и они должны будут там воевать и там погибать. И чтобы военные и граждане США и европейских государств, которые являются членами НАТО, не погибали, чтобы они не видели то, что видят наши семьи, нужно поддерживать Украину", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что мир должен быть объединенным в борьбе против российской агрессии.

"Мы знаем, с чего началась агрессия России. А чем она закончится, где она закончится? В Литве? В Латвии? В Польше? В Германии? Она пройдет Венгрию, которая подыгрывает России, или там останется? Никто не знает", – сказал Зеленский.