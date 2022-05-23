Time внес Зеленского в топ-100 влиятельных людей года. Статью о нем написал Джо Байден

"Когда Владимир Путин начал жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь", – говорится в ней.
По словам Байдена, в лице Зеленского у народа Украины "есть лидер, достойный его храбрости и стойкости".
"Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в его голосе неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час", – отметил глава Белого дома.
Зеленский отмечен Time в категории "Лидеры". Кроме него, в список вошли еще двое граждан Украины: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (тоже в категории "Лидеры") и главный редактор проекта "Украинская правда" Севгиль Мусаева (в категории "Новаторы").
9 мая Time опубликовал результаты опроса среди своих читателей, кого они считают самым влиятельным человеком в 2022 году. На первую строчку рейтинга попал Зеленский – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%.
28 апреля тот же американский журнал опубликовал статью о президенте Украины под названием "Внутри мира Зеленского" (Inside Zelensky's World), а на обложке – его фото. Журналист Саймон Шустер две недели провел в окружении президента и видел, как Зеленский и его советники живут во время войны.