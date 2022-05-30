Пионтковский: Байден эмоционально заряжен. Он не на стороне путинской сволочи в вопросе поставок систем залпового огня

"Президенту РФ Владимиру Путину не удастся [остановить передачу вооружений Украине]. Президент США Джо Байден прошел тяжелую эволюцию. Помните позорный саммит в Женеве, где он как попугай повторял за Путиным слова [обращенные к президенту Украины Владимиру] Зеленскому: "Молодой человек, идите выполнять Минские соглашения"? Байден прошел тяжелый путь под давлением тех же госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина и блестящей деятельностью украинской дипломатии, всех друзей Украины", – обратил внимание Пионтковский.

И отметил, что Байден "эмоционально очень заряжен".

"Он срывается на жесткие формулировки в отношении Путина. Называет его убийцей, говорит, как такой человек может оставаться у власти. После этого из-за его плеча обычно выскакивал посол США в России Джон Салливан: не обращайте внимания, дедушка оговорился, наша политика совсем другая. Но Байден эмоционально не на стороне достаточно внушительной путинской сволочи, которая присутствует в администрации, в вопросе поставок систем залпового огня", – заявил Пионтковский.

Пионтковский подчеркнул, что враги Украины используют приверженность Байдена идее трансатлантического единства.

"Теоретически это правильный путь, но в тот момент, когда старая Европа предала Украину, да, собственно, и весь Запад предала, и играет на стороне Путина, трансатлантическое единство превращается в противоположность. Байден катастрофически подвел – он же настоял на снятии санкций с "Северного потока – 2". Это была его уступка канцлеру Германии Ангеле Меркель ради сохранения атлантического единства. И вот сейчас Путин решил еще раз сыграть на этой идее трансатлантического единства, но на этот раз не пройдет", – убежден политолог.

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