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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Байден эмоционально заряжен. Он не на стороне путинской сволочи в вопросе поставок систем залпового огня

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Пионтковский: Байден срывается на жесткие формулировки в отношении Путина
Пионтковский: Байден срывается на жесткие формулировки в отношении Путина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Враги Украины используют приверженность президента США Джо Байдена идее трансатлантического единства, но на этот раз манипуляция не пройдет. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Президенту РФ Владимиру Путину не удастся [остановить передачу вооружений Украине]. Президент США Джо Байден прошел тяжелую эволюцию. Помните позорный саммит в Женеве, где он как попугай повторял за Путиным слова [обращенные к президенту Украины Владимиру] Зеленскому: "Молодой человек, идите выполнять Минские соглашения"? Байден прошел тяжелый путь под давлением тех же госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина и блестящей деятельностью украинской дипломатии, всех друзей Украины", – обратил внимание Пионтковский.

И отметил, что Байден "эмоционально очень заряжен".

"Он срывается на жесткие формулировки в отношении Путина. Называет его убийцей, говорит, как такой человек может оставаться у власти. После этого из-за его плеча обычно выскакивал посол США в России Джон Салливан: не обращайте внимания, дедушка оговорился, наша политика совсем другая. Но Байден эмоционально не на стороне достаточно внушительной путинской сволочи, которая присутствует в администрации, в вопросе поставок систем залпового огня", – заявил Пионтковский.

Пионтковский подчеркнул, что враги Украины используют приверженность Байдена идее трансатлантического единства.

"Теоретически это правильный путь, но в тот момент, когда старая Европа предала Украину, да, собственно, и весь Запад предала, и играет на стороне Путина, трансатлантическое единство превращается в противоположность. Байден катастрофически подвел – он же настоял на снятии санкций с "Северного потока – 2". Это была его уступка канцлеру Германии Ангеле Меркель ради сохранения атлантического единства. И вот сейчас Путин решил еще раз сыграть на этой идее трансатлантического единства, но на этот раз не пройдет", – убежден политолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

30 мая Байден заявил, что США не намерены отправлять в Украину боевые ракетные системы, которые могут быть использованы для удара по территории России.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснял он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Ангела Меркель, Украина, Джо Байден, вооружение, Минские соглашения, политика, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Европа, безопасность, Северный поток – 2, Джон Салливан, Ллойд Остин
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