Подоляк о вывозе Россией украинского зерна: В каждом порту мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, который участвует в российской схеме и помогает реализовывать приобретенное преступным путем имущество, будет идентифицирован и подан в международный розыск", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что "в каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест".
* продовжує вивозити в Сирію криваве * зерно. Кожен моряк, який бере участь у * схемі та допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий у міжнародний розшук. У кожному порту світу на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 30, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала открытого вторжения в Украину 24 февраля Россия украла на захваченных территориях около 0,5 млн тонн зерна, сообщил 30 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.