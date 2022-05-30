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Подоляк о вывозе Россией украинского зерна: В каждом порту мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест

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Подоляк: Россия продолжает вывозить кровавое украинское зерно
Подоляк: Россия продолжает вывозить кровавое украинское зерно
Фото: pixabay.com

Каждый моряк, причастный к краже Россией украинского зерна, будет привлечен к ответственности, заявил 30 мая в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, который участвует в российской схеме и помогает реализовывать приобретенное преступным путем имущество, будет идентифицирован и подан в международный розыск", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "в каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала открытого вторжения в Украину 24 февраля Россия украла на захваченных территориях около 0,5 млн тонн зерна, сообщил 30 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. 

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: Россия, Украина, Сирия, война, экономика, вторжение, голод, советник, мародеры, война России против Украины, моряки, имущество, Михаил Подоляк, море, зерно
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