Подоляк о вывозе Россией украинского зерна: В каждом порту мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, который участвует в российской схеме и помогает реализовывать приобретенное преступным путем имущество, будет идентифицирован и подан в международный розыск", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "в каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест".

* продовжує вивозити в Сирію криваве * зерно. Кожен моряк, який бере участь у * схемі та допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий у міжнародний розшук. У кожному порту світу на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 30, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала открытого вторжения в Украину 24 февраля Россия украла на захваченных территориях около 0,5 млн тонн зерна, сообщил 30 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.