Данилов: Попытки продавать украденное украинское зерно в других странах очень часто заканчиваются фиаско для России

Данилов: Страны отказываются покупать у России зерно после того, как узнают, что оно ворованное Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Он отметил, что блокировка продажи Россией украинского зерна на внешних рынках "на контроле" президента и Министерства внутренних дел Украины.

"Попытки России продавать наше зерно не всегда успешны для нее. Они могут зерно поставлять в страны, где имеют контроль. Там, где развернули войну. Речь идет о Сирии. Попытки продавать в других странах очень часто заканчиваются фиаско. Страны отказываются после того, как узнают, что это ворованное зерно. Даже несмотря на то, что для них это была бы привлекательная вещь – покупать у россиян украденное", – сказал Данилов.

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