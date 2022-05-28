Данилов: В том, что в мире может быть голод, виновна Россия

Он подчеркнул, что в Украине нет продовольственного кризиса, но есть кризис в мире.
"Хотел бы обратить внимание на те учреждения, которые должны над этим вопросом работать. Им нужно максимально активно это делать. У нас есть зерно, которым можно кормить население, проживающее в других странах. Россия сегодня это блокирует. Не позволяет кормить людей. Это вина России, что сейчас будет голод. Пусть [президент РФ Владимир] Путин убирается оттуда и зерно быстро доставят тем людям, которые сегодня могут страдать от голода. Мы же не забираем и не говорим, что мы никогда не будем никому отдавать. Пожалуйста, мы отдадим. Освободите пути. Предоставьте возможности для вывоза этого зерна", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.