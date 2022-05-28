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Данилов: В том, что в мире может быть голод, виновна Россия

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Украина сегодня не может вывозить зерно из-за блокировки Россией морских путей
Украина сегодня не может вывозить зерно из-за блокировки Россией морских путей
Фото: EPA

У Украины есть зерно, которое можно доставить в другие страны и избежать продовольственного кризиса, но для этого Россия должна разблокировать украинские порты. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу", текстовая версия которого была опубликована 27 мая.

Он подчеркнул, что в Украине нет продовольственного кризиса, но есть кризис в мире.

"Хотел бы обратить внимание на те учреждения, которые должны над этим вопросом работать. Им нужно максимально активно это делать. У нас есть зерно, которым можно кормить население, проживающее в других странах. Россия сегодня это блокирует. Не позволяет кормить людей. Это вина России, что сейчас будет голод. Пусть [президент РФ Владимир] Путин убирается оттуда и зерно быстро доставят тем людям, которые сегодня могут страдать от голода. Мы же не забираем и не говорим, что мы никогда не будем никому отдавать. Пожалуйста, мы отдадим. Освободите пути. Предоставьте возможности для вывоза этого зерна", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, урожай, голод, война России против Украины, Алексей Данилов, зерно
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