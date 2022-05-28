Данилов: В том, что в мире может быть голод, виновна Россия

Он подчеркнул, что в Украине нет продовольственного кризиса, но есть кризис в мире.

"Хотел бы обратить внимание на те учреждения, которые должны над этим вопросом работать. Им нужно максимально активно это делать. У нас есть зерно, которым можно кормить население, проживающее в других странах. Россия сегодня это блокирует. Не позволяет кормить людей. Это вина России, что сейчас будет голод. Пусть [президент РФ Владимир] Путин убирается оттуда и зерно быстро доставят тем людям, которые сегодня могут страдать от голода. Мы же не забираем и не говорим, что мы никогда не будем никому отдавать. Пожалуйста, мы отдадим. Освободите пути. Предоставьте возможности для вывоза этого зерна", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)