Россияне украли почти 0,5 млн тонн зерна с оккупированных территорий

Россияне пытались реализовать похищенное зерно в Египте и Ливане, но они отказались покупать Фото: depositphotos.com

"Видим, что около 0,5 тонн зерна украдены. Есть факты из всех временно оккупированных областей – Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, а также Харьковской. Они едут либо в Россию, прежде всего из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, либо через временно оккупированный Крым – из Запорожской и Херсонской областей", – сказал Высоцкий.

Он также выразил опасение, что россияне могут угонять и новый урожай озимых культур.

"Мы надеемся, что до начала сбора, который в южных регионах начнется буквально через несколько недель, все-таки удастся победить и деоккупировать эти территории", – добавил замминистра.

По его словам, захватчики пытались реализовать похищенное зерно в Египте и Ливане, однако эти страны отказались покупать такой товар. Кроме того, зафиксированы корабли россиян с украинским зерном в Сирии.

Высоцкий сообщил, что Украина постоянно обсуждает проблему экспорта своего урожая в другие страны с ООН, со странами ЕС, Великобританией, США, со странами – импортерами зерна. По его мнению, возобновить экспорт через украинские морские порты можно благодаря использованию военных конвоев. Другим вариантом восстановления безопасного экспорта является обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, чтобы гарантировать отпор российскому морскому флоту.

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