Россияне украли почти 0,5 млн тонн зерна с оккупированных территорий

"Видим, что около 0,5 тонн зерна украдены. Есть факты из всех временно оккупированных областей – Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, а также Харьковской. Они едут либо в Россию, прежде всего из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, либо через временно оккупированный Крым – из Запорожской и Херсонской областей", – сказал Высоцкий.
Он также выразил опасение, что россияне могут угонять и новый урожай озимых культур.
"Мы надеемся, что до начала сбора, который в южных регионах начнется буквально через несколько недель, все-таки удастся победить и деоккупировать эти территории", – добавил замминистра.
По его словам, захватчики пытались реализовать похищенное зерно в Египте и Ливане, однако эти страны отказались покупать такой товар. Кроме того, зафиксированы корабли россиян с украинским зерном в Сирии.
Высоцкий сообщил, что Украина постоянно обсуждает проблему экспорта своего урожая в другие страны с ООН, со странами ЕС, Великобританией, США, со странами – импортерами зерна. По его мнению, возобновить экспорт через украинские морские порты можно благодаря использованию военных конвоев. Другим вариантом восстановления безопасного экспорта является обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, чтобы гарантировать отпор российскому морскому флоту.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.