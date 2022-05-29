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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне физически блокируют". Кулеба заявил, что продовольственный кризис не связан с санкциями против РФ

Кулеба призвал требовать от Москвы прекращения блокады
Кулеба призвал требовать от Москвы прекращения блокады
Фото: ЕРА

Угроза голода в мире, которая возникла в связи с блокадой морских портов Украины, объясняются не антироссийскими санкциями, как это пытается показать Россия, а с действиями российских военных. Это следует из опубликованного 28 мая твита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Санкции в отношении России никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом. Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – написал он.

Кулеба призвал требовать от Москвы прекращения блокады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

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