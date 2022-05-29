"Россияне физически блокируют". Кулеба заявил, что продовольственный кризис не связан с санкциями против РФ

"Санкции в отношении России никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом. Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – написал он.
Кулеба призвал требовать от Москвы прекращения блокады.
Sanctions on Russia have no connection to the unfolding global food crisis. The sole reason for shortages, rising prices, and threat of hunger is the Russian military physically blocking 22 million tons of Ukrainian food exports in our seaports. Demand Moscow to end its blockade.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.