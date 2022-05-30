Гройсман: Именно Путин спровоцировал продовольственный кризис в мире, его нужно остановить

"Путин провоцирует глобальный голод. Каждый год Украина продуцировала около 80 млн тонн зерновых. Украине нужно около 20 млн тонн. Остальные мы экспортировали. И этого было достаточно для почти 500 млн человек. Так что дальше будут проблемы, а последствия затронут не только Украину, но и другие страны, которые покупали украинское продовольствие", – сказал Гройсман.
По мнению политика, приоритет всего демократического мира – остановить российского президента Владимира Путина.
"У нас есть три приоритета: разрушить военный потенциал России, отправить экономику России в нокаут, прекратить любую помощь из третьих стран. Это позволит всем странам демократического мира разрушить режим Путина", – считает Гройсман.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.