Гройсман: Именно Путин спровоцировал продовольственный кризис в мире, его нужно остановить

"Путин провоцирует глобальный голод. Каждый год Украина продуцировала около 80 млн тонн зерновых. Украине нужно около 20 млн тонн. Остальные мы экспортировали. И этого было достаточно для почти 500 млн человек. Так что дальше будут проблемы, а последствия затронут не только Украину, но и другие страны, которые покупали украинское продовольствие", – сказал Гройсман.

По мнению политика, приоритет всего демократического мира – остановить российского президента Владимира Путина.

"У нас есть три приоритета: разрушить военный потенциал России, отправить экономику России в нокаут, прекратить любую помощь из третьих стран. Это позволит всем странам демократического мира разрушить режим Путина", – считает Гройсман.