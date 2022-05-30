Советник министра внутренних дел предложил выпускать мужчин из Украины за $3–5 тыс.

Тотальный запрет на выезд, по его мнению, только вредит стране. Он считает рациональным брать плату за пересечение границы Украины $3–5 тыс.

"Вопрос выезда – это не запретить или разрешить. Это вопрос как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например $3–5 тыс., и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно деньги "заробитчан" спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", – резюмировал он.

По мнению Андрусива, украинцы редко попадают в хорошие условия за границей, в большинстве случаев "им приходится снимать жилье или жить в условном спортзале". Найти квалифицированную работу тоже сложно, поскольку нужно знать языки на профессиональном уровне.

"Статистики военных конфликтов показывает, что 80% возвращаются, из них 50% возвращаются еще до завершения войны. Поэтому не нужно бояться, что украинцы не вернутся домой", – добавляет советник министра внутренних дел.