Советник министра внутренних дел предложил выпускать мужчин из Украины за $3–5 тыс.

Тотальный запрет на выезд, по его мнению, только вредит стране. Он считает рациональным брать плату за пересечение границы Украины $3–5 тыс.
"Вопрос выезда – это не запретить или разрешить. Это вопрос как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например $3–5 тыс., и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно деньги "заробитчан" спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", – резюмировал он.
По мнению Андрусива, украинцы редко попадают в хорошие условия за границей, в большинстве случаев "им приходится снимать жилье или жить в условном спортзале". Найти квалифицированную работу тоже сложно, поскольку нужно знать языки на профессиональном уровне.
"Статистики военных конфликтов показывает, что 80% возвращаются, из них 50% возвращаются еще до завершения войны. Поэтому не нужно бояться, что украинцы не вернутся домой", – добавляет советник министра внутренних дел.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.
18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.
22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"