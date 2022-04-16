Отвечать за выезд из Украины в период войны должны только народные депутаты и топ-чиновники – Стефанчук

Стефанчук: Если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц Фото: rada.gov.ua

По словам Стефанчука, в Раду поступает много законодательных инициатив, касающихся ответственности за выезд из страны в период войны. Стефанчук сказал, что многие из них спорные.

"Мы пытаемся в парламенте рассматривать лишь то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина. Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины. Надо находить механизм возвращать их в Украину… и мы будем отыскивать такие нормы, которые могут привлечь их к ответственности за нарушение депутатской присяги и присяги государственного служащего", – сказал глава парламента.

Он считает, что в вопросе ответственности других категорий граждан должен быть взвешенный подход.

"Каждый должен работать на своем месте. Я не думаю, что работа наших волонтеров за границей менее важна, чем оставшихся в Украине граждан. Поэтому очень ценна и важна работа и вклад в победу каждого", – добавил Стефанчук.

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