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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы будем рядом с Украиной". Франция готова быть посредником в открытом диалоге Киева и Москвы о прекращении войны – глава МИД

Придет такой день, когда переговоры между РФ и Украиной надо будет вести, отметила Колонна
Придет такой день, когда переговоры между РФ и Украиной надо будет вести, отметила Колонна
Фото: EPA

Франция готова взять на себя роль посредника в открытом диалоге Украины с Россией о прекращении войны, когда эти переговоры понадобятся.

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Колонна, комментируя многократные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, отметила, что они важны для передачи месседжей и позволяют обсудить важные вопросы, в частности экспорт зерновых из Украины. Она напомнила, что Франция одной из первых осудила военную агрессию РФ против Украины.

"Сейчас мы видим, что идут очень интенсивные, ожесточенные бои и потому о переговорах речь не идет. Но придет такой день, когда переговоры надо будет вести. И для того, чтобы это был открытый и серьезный диалог, чтобы выйти на результат, а не просто занять новые территории... мы будем рядом с Украиной, чтобы быть посредником в таких переговорах и в тех условиях, в том контексте, когда эти переговоры понадобятся. Наша страна готова взять на себя такую роль посредника в открытом диалоге, и не только наша страна", – сказала Колонна.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/286639090270258/

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора 28 мая призвали Путина "пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины [Владимиром Зеленским] и найти дипломатическое решение конфликта".

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, члены делегаций общались в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar, а также заявила, что Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Зеленским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину общение Макрона с Путиным происходило уже восемь раз. Le Figaro писало, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз".

Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины. По его словам, президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

В Офисе президента заявили 18 мая, что пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину, предлагал не только Макрон.

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