"Мы будем рядом с Украиной". Франция готова быть посредником в открытом диалоге Киева и Москвы о прекращении войны – глава МИД

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
Колонна, комментируя многократные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, отметила, что они важны для передачи месседжей и позволяют обсудить важные вопросы, в частности экспорт зерновых из Украины. Она напомнила, что Франция одной из первых осудила военную агрессию РФ против Украины.
"Сейчас мы видим, что идут очень интенсивные, ожесточенные бои и потому о переговорах речь не идет. Но придет такой день, когда переговоры надо будет вести. И для того, чтобы это был открытый и серьезный диалог, чтобы выйти на результат, а не просто занять новые территории... мы будем рядом с Украиной, чтобы быть посредником в таких переговорах и в тех условиях, в том контексте, когда эти переговоры понадобятся. Наша страна готова взять на себя такую роль посредника в открытом диалоге, и не только наша страна", – сказала Колонна.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора 28 мая призвали Путина "пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины [Владимиром Зеленским] и найти дипломатическое решение конфликта".
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, члены делегаций общались в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar, а также заявила, что Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
Как подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Франции в Киеве также проведет встречу с президентом Зеленским.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину общение Макрона с Путиным происходило уже восемь раз. Le Figaro писало, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз".
Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины. По его словам, президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".
"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
В Офисе президента заявили 18 мая, что пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину, предлагал не только Макрон.