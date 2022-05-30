Глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС "еще не дошли" до эмбарго на российскую нефть

Она сказала, что вопрос согласования шестого пакета санкций по-прежнему открыт.
"Мы много работали – и успешно – с пятым пакетом санкций. Это никогда не было просто. То же сейчас с шестым пакетом", – заявила фон дер Ляйен.
Еврокомиссия и председательствующая в Совете ЕС Франция интенсивно работали в последние несколько дней, чтобы "продвинуться вперед" в этом вопросе, сказала она и подчеркнула: "Мы еще не дошли до этого".
"Я не слишком надеюсь, что это решится в течение следующих 48 часов. Однако я уверена, что после этого появится возможность. Мой призыв очень ясен для всех стран ЕС – у нас есть один ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского союза", – добавила фон дер Ляйен.
"Интерфакс-Украина" также пишет, что, по словам главы Еврокомиссии, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу.
"My call is very clear to all EU countries:— European Commission * (@EU_Commission) May 30, 2022
We have one key to success and this is solidarity with Ukraine and unity of the European Union".
Doorstep by President @vonderleyen ahead of special #EUCO meeting. pic.twitter.com/O0VKFw0GDk
4 мая президент Еврокомиссии анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.