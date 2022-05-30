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Глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС "еще не дошли" до эмбарго на российскую нефть

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Фон дер Ляйен: Мой призыв очень ясен для всех стран ЕС у нас есть один ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского союза
Фон дер Ляйен: Мой призыв очень ясен для всех стран ЕС – у нас есть один ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского союза
Фото: ЕРА

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не ждет, что шестой пакет санкций против России, в котором должно быть эмбарго на нефть, будет согласован на двухдневном саммите ЕС, начавшемся 30 мая в Брюсселе. Об этом она сказала сегодня после прибытия на саммит, запись комментария опубликовали в Twitter Еврокомиссии.

Она сказала, что вопрос согласования шестого пакета санкций по-прежнему открыт. 

"Мы много работали – и успешно – с пятым пакетом санкций. Это никогда не было просто. То же сейчас с шестым пакетом", – заявила фон дер Ляйен. 

Еврокомиссия и председательствующая в Совете ЕС Франция интенсивно работали в последние несколько дней, чтобы "продвинуться вперед" в этом вопросе, сказала она и подчеркнула: "Мы еще не дошли до этого".

"Я не слишком надеюсь, что это решится в течение следующих 48 часов. Однако я уверена, что после этого появится возможность. Мой призыв очень ясен для всех стран ЕС – у нас есть один ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского союза", – добавила фон дер Ляйен. 

"Интерфакс-Украина" также пишет, что, по словам главы Еврокомиссии, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу. 

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, нефть, эмбарго
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