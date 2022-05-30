Глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС "еще не дошли" до эмбарго на российскую нефть

Фон дер Ляйен: Мой призыв очень ясен для всех стран ЕС – у нас есть один ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского союза Фото: ЕРА

Она сказала, что вопрос согласования шестого пакета санкций по-прежнему открыт.

"Мы много работали – и успешно – с пятым пакетом санкций. Это никогда не было просто. То же сейчас с шестым пакетом", – заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия и председательствующая в Совете ЕС Франция интенсивно работали в последние несколько дней, чтобы "продвинуться вперед" в этом вопросе, сказала она и подчеркнула: "Мы еще не дошли до этого".

"Я не слишком надеюсь, что это решится в течение следующих 48 часов. Однако я уверена, что после этого появится возможность. Мой призыв очень ясен для всех стран ЕС – у нас есть один ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского союза", – добавила фон дер Ляйен.

"Интерфакс-Украина" также пишет, что, по словам главы Еврокомиссии, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу.