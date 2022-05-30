ЕС согласовал эмбарго на российскую нефть за исключением поставок по трубопроводам – Reuters

Участники саммита Европейского совета согласились с тем, что этот пакет санкций против России должен распространяться на сырую нефть, но за "временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", цитирует проект заявления Reuters.

Совет призвал дипломатов безотлагательно доработать и принять проект, обеспечив честную конкуренцию и равные условия на едином рынке ЕС, а также солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках.

27 стран – членов ЕС отметили, что нужно как можно скорее решить вопрос о полном эмбарго на поставки российской нефти.