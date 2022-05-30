ЕС согласовал эмбарго на российскую нефть за исключением поставок по трубопроводам – Reuters

Участники саммита Европейского совета согласились с тем, что этот пакет санкций против России должен распространяться на сырую нефть, но за "временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", цитирует проект заявления Reuters.
Совет призвал дипломатов безотлагательно доработать и принять проект, обеспечив честную конкуренцию и равные условия на едином рынке ЕС, а также солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках.
27 стран – членов ЕС отметили, что нужно как можно скорее решить вопрос о полном эмбарго на поставки российской нефти.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.