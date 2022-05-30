Послы ЕС опять не согласовали шестой пакет санкций – журналист

Йозвяк считает, что до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко Фото: depositphotos.com

"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко", – отметил Йозвяк.

Йозвяк объясняет, что причина затягивания принятия пакета санкций – большое количество исключений и отступлений, которые предлагают послы.