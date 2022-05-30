Послы ЕС опять не согласовали шестой пакет санкций – журналист

"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко", – отметил Йозвяк.
Йозвяк объясняет, что причина затягивания принятия пакета санкций – большое количество исключений и отступлений, которые предлагают послы.
Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.