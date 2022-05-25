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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия предложит механизмы наказания за уклонение от санкций против РФ и конфискации российских активов – Ермак

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Ермак подчеркнул, что конфискованные российские средства должны пойти на восстановление Украины
Ермак подчеркнул, что конфискованные российские средства должны пойти на восстановление Украины
Фото: ЕРА

Еврокомиссия предложит механизм наказания за уклонение от санкций против РФ. Об этом 25 мая в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Еврокомиссия предложит способ криминализации уклонения от санкций на уровне ЕС, а также инструмент предоставления законных оснований для конфискации активов российских олигархов", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что российские средства должны пойти на восстановление Украины.

"Не могут преступники, нарушающие право и осуществляющие геноцид украинского народа в Европе, рассчитывать на лояльное отношение", – отметил Ермак.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10,5 тыс.

Евросоюз и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта этого года советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

Теги: Россия, Украина, санкции, война России против Украины, активы, Евросоюз, Андрей Ермак
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