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Канада ввела санкции против 14 россиян и запретила торговлю предметами роскоши

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Под санкции попали российские бизнесмены и их родные
Под санкции попали российские бизнесмены и их родные
Фото: depositphotos.com

Канада объявила о введении санкций против 14 россиян в связи с войной РФ против Украины. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Канады.

В частности, под санкции попали глава РЖД Олег Белозеров, экс-глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин и его сын – автогонщик Никита Мазепин, предприниматель Александр Лебедев, бизнесмен Фархад Ахмедов и предприниматель Давид Давидович, уточняет "Интерфакс".

Также под санкции попали члены семьи бизнесмена Геннадия Тимченко: его жена Елена, дочери Наталия Браунинг и Ксения Франк и муж Ксении – основной владелец и председатель совета директоров "Русской рыбопромышленной компании" Глеб Франк.

Новые меры затронули владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, владельца и президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, главу ПАО "Россети" Андрея Рюмина и жену бизнесмена Сергея Матвиенко Юлию.

Кроме того, правительство Канады запретило экспорт в Россию следующих предметов роскоши: алкогольные напитки, табачные изделия, некоторые текстильные изделия и спортивная одежда, обувь, элитная одежда и аксессуары, ювелирные изделия, предметы искусства. Канада также запрещает ввоз из России предметов роскоши, включая алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и непромышленные алмазы.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Канада, санкции, торговля, война России против Украины
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