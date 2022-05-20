Канада ввела санкции против 14 россиян и запретила торговлю предметами роскоши

В частности, под санкции попали глава РЖД Олег Белозеров, экс-глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин и его сын – автогонщик Никита Мазепин, предприниматель Александр Лебедев, бизнесмен Фархад Ахмедов и предприниматель Давид Давидович, уточняет "Интерфакс".

Также под санкции попали члены семьи бизнесмена Геннадия Тимченко: его жена Елена, дочери Наталия Браунинг и Ксения Франк и муж Ксении – основной владелец и председатель совета директоров "Русской рыбопромышленной компании" Глеб Франк.

Новые меры затронули владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, владельца и президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, главу ПАО "Россети" Андрея Рюмина и жену бизнесмена Сергея Матвиенко Юлию.

Кроме того, правительство Канады запретило экспорт в Россию следующих предметов роскоши: алкогольные напитки, табачные изделия, некоторые текстильные изделия и спортивная одежда, обувь, элитная одежда и аксессуары, ювелирные изделия, предметы искусства. Канада также запрещает ввоз из России предметов роскоши, включая алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и непромышленные алмазы.