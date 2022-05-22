Министр транспорта России признал, что санкции "практически поломали всю логистику" в стране-оккупанте

Министр сказал, что санкции "практически поломали всю логистику" в России, вследствие чего российские власти вынуждены "искать новые логистические коридоры".

Савельев упомянул при этом каспийское направление и три порта в этом море: Оля, Астрахань и Махачкала.

"Медуза" напомнила, что после открытого вторжения российских войск в Украину деятельность в РФ прекратил крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk, а логистические компании FedEx и UPS перестали доставлять грузы в Россию.

"Кроме того, морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming приостановили бронирование судов в направлении России. Также страны Евросоюза, США и Канада закрыли свое небо для российских самолетов", – написало издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)