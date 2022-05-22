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Министр транспорта России признал, что санкции "практически поломали всю логистику" в стране-оккупанте

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Савельев говорит, что России придется искать новые "логистические коридоры"
Савельев говорит, что России придется искать новые "логистические коридоры"
Фото: mintrans.gov.ru

После введения международных санкций против России за ее агрессию против Украины у логистики в РФ возникли серьезные проблемы, сообщил 21 мая журналистам министр транспорта России Виталий Савельев, проинформировал "Интерфакс".

Министр сказал, что санкции "практически поломали всю логистику" в России, вследствие чего российские власти вынуждены "искать новые логистические коридоры".

Савельев упомянул при этом каспийское направление и три порта в этом море: Оля, Астрахань и Махачкала.

"Медуза" напомнила, что после открытого вторжения российских войск в Украину деятельность в РФ прекратил крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk, а логистические компании FedEx и UPS перестали доставлять грузы в Россию.

"Кроме того, морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming приостановили бронирование судов в направлении России. Также страны Евросоюза, США и Канада закрыли свое небо для российских самолетов", – написало издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10,5 тыс.

Теги: Россия, транспорт, санкции, война, агрессия, Астрахань, вторжение, война России против Украины, Махачкала, ограничения, Минтранс РФ
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