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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не остановимся, пока Украина не победит". Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

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Российские авиакомпании не смогут продавать свои слоты в аэропортах Великобритании
Российские авиакомпании не смогут продавать свои слоты в аэропортах Великобритании
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании ввело новые санкции против российской авиаотрасли – под ограничения попали крупнейшая государственная авиакомпания РФ "Аэрофлот", компания "Уральские авиалинии" и авиакомпания "Россия".

Об этом сообщил сайт британского правительства. 

Теперь эти авиакомпании не смогут продавать "дорогие неиспользованные посадочные слоты" в аэропортах Великобритании, сказано в релизе. По оценкам британского правительства, так РФ не сможет получить £50 млн прибыли. 

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что Соединенное Королевство будет наносить удары по российской экономике до тех пор, пока президент России Владимир Путин будет продолжать войну против Украины. 

"Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы делаем все, чтобы они не могли обналичить свои прибыльные посадочные слоты в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину – мы не остановимся, пока Украина не победит", – сказала она. 

Министр транспорта Грант Шаппс уточнил, что это последний раунд санкций Великобритании, направленных на то, чтобы РФ не смогла воспользоваться преимуществами авиационной и транспортной промышленности Великобритании мирового класса. 

Как объяснял вице-президент Международных авиалиний Украины Сергей Фоменко в блоге на сайте НВ в 2020 году, слоты – это согласование времени прилета и вылета рейса. Международная ассоциация воздушного транспорта стимулирует обмен неиспользованными слотами между авиакомпаниями, но известны факты их продажи, писал он. Так, например, Air France продала Oman Air два утренних слота по 70 секунд в лондонском Хитроу за $75 млн. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций. Великобритания, как отметил Шаппс, была одним из первых государств, которые ввели эти санкции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, санкции, аэропорт, авиация, Аэрофлот, война России против Украины, Лиз Трасс
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