На войну с Украиной Россия ежедневно тратит сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Калмыкии – СМИ

Издание отмечает, что указанная сумма сопоставима с годовым бюджетом таких российских регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область.
С января по апрель затраты на военные нужды (статья "национальная оборона") выросли в РФ почти в три раза:
The Moscow Times отмечает, что за четыре месяца 2022 года Россия потратила на военные нужды втрое больше, чем на образование или здравоохранение, и в 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды.
Издание обращает внимание, что в апреле в РФ впервые в этом году зафиксировали дефицит бюджета, он составил 262,3 млрд руб., а к концу года, по прогнозам российского минфина, он составит около 1,6 трлн руб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.
После этого Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, в том числе стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.