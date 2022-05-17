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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войну с Украиной Россия ежедневно тратит сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Калмыкии – СМИ

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День войны обходился России в 21 млрд руб., пишет издание
День войны обходился России в 21 млрд руб., пишет издание
Фото: pixabay.com

В апреле каждый день войны против Украины обходился бюджету России в среднем в 21 млрд руб. (около $321 млн). Об этом 17 мая сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные минфина РФ.

Издание отмечает, что указанная сумма сопоставима с годовым бюджетом таких российских регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область.

С января по апрель затраты на военные нужды (статья "национальная оборона") выросли в РФ почти в три раза:

  • январь – 233,7 млрд руб.;
  • февраль – 369 млрд руб.;
  • март – 450 млрд руб.;
  • апрель – 628 млрд руб.

The Moscow Times отмечает, что за четыре месяца 2022 года Россия потратила на военные нужды втрое больше, чем на образование или здравоохранение, и в 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды.

Издание обращает внимание, что в апреле в РФ впервые в этом году зафиксировали дефицит бюджета, он составил 262,3 млрд руб., а к концу года, по прогнозам российского минфина, он составит около 1,6 трлн руб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

После этого Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, в том числе стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Теги: Россия, образование, санкции, война, бюджет, оккупация, дефицит, оборона, вторжение, война России против Украины, Калмыкия, здравоохранение
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