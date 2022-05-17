На войну с Украиной Россия ежедневно тратит сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Калмыкии – СМИ

Издание отмечает, что указанная сумма сопоставима с годовым бюджетом таких российских регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область.

С января по апрель затраты на военные нужды (статья "национальная оборона") выросли в РФ почти в три раза:

январь – 233,7 млрд руб.;

февраль – 369 млрд руб.;

март – 450 млрд руб.;

апрель – 628 млрд руб.

The Moscow Times отмечает, что за четыре месяца 2022 года Россия потратила на военные нужды втрое больше, чем на образование или здравоохранение, и в 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды.

Издание обращает внимание, что в апреле в РФ впервые в этом году зафиксировали дефицит бюджета, он составил 262,3 млрд руб., а к концу года, по прогнозам российского минфина, он составит около 1,6 трлн руб.

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