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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин

Партнер консалтинговой компании Rusenergy.


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Стремление Путина наказать Украину дороговато обходится России. Чем турецкий маршрут лучше проваленного "Южного потока"?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

О, 1 декабря! Ровно шесть лет прошло с того дня, когда Путин, не скрывая досады и раздражения, публично признал провал газопроводного проекта "Южный поток" и пообещал довести вдруг возникший "Турецкий поток" до границ Евросоюза, а оттуда, по его словам, еворопейцы могут забирать или не забирать российский газ – как им заблагорассудится.

Такое вот мудрое решение. Вбухали кучу денег, даже не испросив разрешения на прокладку трассы внутри ЕС у европейских регуляторов рынка, и страшно удивились, когда им показали фигу.

Я тогда в Facebook откликнулся на это событие такими текстами:

Про "отмененный" "Южный поток":

1. А чем турецкий маршрут лучше? Хотели избавиться от транзита через Украину, получили транзит через Турцию. А там будут те еще капризы по условиям.

2. А после Турции труба куда пойдет? В Болгарию? В Грецию – Албанию – Италию уже нацелен из Турции проект TAP. Помнится, газпромовцы хотели газ в Израиль качать...

3. Если трасса пойдет через несколько стран – членов ЕС, то ЕС отнесется к ней точно так же, как и сейчас. По Третьему энергопакету то есть. "Газпрому" достанется часть объема в трубе, и регулировать инфраструктуру будут независимые ведомства. Получится, что "Газпром" за свои деньги построит Европе тот самый "Набукко".

4. Путинские кореши уже здорово нажились на строительстве российского участка трубы. Но это уже привычные дела. Сколько этот "южный коридор" стоит? Не 37 ли миллиардов баксов?

Стремление Путина наказать Украину дороговато обходится России.

Я смотрю, решение Путина отказаться от "Южного потока" подняло в Facebook грязную волну хамских нападок на Болгарию и болгар. Вскормленные путинской геббельсятиной персонажи обвиняют болгар в срыве блистательного замысла нашего фюрера. Нашли виноватых, патриоты сраные.

По правде говоря, болгары очень были не прочь иметь на своей территории лишнюю газотранспортную инфраструктуру, но помешали еврокомиссары, которые потребовали корректировки договоренностей с "Газпромом" и правительством РФ – документов, которые нарушали правила и законы Евросоюза. Без корректировки (на которую не пошла российская сторона) проект оказался невыполнимым. Что с ним, кстати, и повторится, как только он попытается проникнуть в ЕС со стороны Турции.

Стыдно, граждане.

Источник: Михаил Крутихин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Украина, Южный поток, строительство, газопровод, транзит, Турецкий поток, Михаил Крутихин, российский газ
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