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В России думают о том, чтобы сократить добычу нефти из-за санкций

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В России рассматривают вариант сокращения нефтедобычи до 7 8 млн баррелей в сутки
В России рассматривают вариант сокращения нефтедобычи до 7–8 млн баррелей в сутки
Фото: depositphotos.com

Россия может снизить добычу нефти на 20–30%, это примерно 7–8 млн баррелей в сутки. Об этом вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун написал в статье для РБК.

Он подчеркнул, что в случае введения нефтяного эмбарго со стороны ЕС России не будет смысла добывать так много нефти. При этом Федун считает, что вскоре спрос в мире будет больше и цены на нефть возрастут, поэтому Россия не потеряет доходы в госбюджет.

Кроме того, Федун считает, что российскую нефть будет сложно заменить на иранскую, так как глобальная доля России на нефтяном рынке значительно выше.

При этом, как пишет "Коммерсантъ", в министерстве финансов РФ прогнозируют, что Россия в 2022 году потеряет до 17% нефтедобычи из-за санкций.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, нефть, Лукойл, эмбарго
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