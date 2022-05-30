В России думают о том, чтобы сократить добычу нефти из-за санкций

В России рассматривают вариант сокращения нефтедобычи до 7–8 млн баррелей в сутки Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что в случае введения нефтяного эмбарго со стороны ЕС России не будет смысла добывать так много нефти. При этом Федун считает, что вскоре спрос в мире будет больше и цены на нефть возрастут, поэтому Россия не потеряет доходы в госбюджет.

Кроме того, Федун считает, что российскую нефть будет сложно заменить на иранскую, так как глобальная доля России на нефтяном рынке значительно выше.

При этом, как пишет "Коммерсантъ", в министерстве финансов РФ прогнозируют, что Россия в 2022 году потеряет до 17% нефтедобычи из-за санкций.