Ермак: Россия в дополнение к продовольственному кризису может начать газовый шантаж Европы

"Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы", – написал он.

Глава Офиса президента Украины считает, что "именно сейчас важно показать силу и единство западного мира".

"Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство – это сильный, совместный ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что "Украина понимает важность сильной Европы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Из-за блокады Россией украинских портов прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.