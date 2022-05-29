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Ермак: Россия в дополнение к продовольственному кризису может начать газовый шантаж Европы

Ермак: Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний
Ермак: Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний
Фото: president.gov.ua

Ближе к новому отопительному сезону Россия может шантажировать Европу с помощью поставок газа. Такое мнение выразил 29 мая в Telegrаm глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы", – написал он.

Глава Офиса президента Украины считает, что "именно сейчас важно показать силу и единство западного мира".

"Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство – это сильный, совместный ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что "Украина понимает важность сильной Европы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Из-за блокады Россией украинских портов прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Контекст:

23 марта президент России Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газТакже против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

"Газпром" 27 апреля сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газовый шантаж РФ не будет иметь никакого эффекта. Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно. По его словам, РФ использует газ "как политический инструмент".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля сообщила, что Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по ЕС.

23 мая советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что "Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ".

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Они постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10,5 тыс.

Теги: Россия, оружие, газ, санкции, война, экономика, энергетика, пошлины, вторжение, политика, шантаж, Европа, российская агрессия, война России против Украины, пшеница, Евросоюз, Андрей Ермак
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