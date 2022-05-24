Ермак и экс-генсек НАТО Расмуссен возглавили группу по подготовке гарантий безопасности для Украины

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины", – сказал Ермак.
Глава ОП отметил, что к работе группы будут приобщены "ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые".
Он также выразил убеждение, что в работе группы примут участие в том числе друзья Украины.
"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – заявил Ермак.
В Telegram он перечислил задачи, которые планируют прописать в документе:
- учитывая опыт Будапештского меморандума, мы исходим из того, что соглашение между Украиной и государствами-гарантами должно быть юридически обязывающим документом, ратифицированным согласно законодательству государств-гарантов;
- никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственный мощный оборонный потенциал Украины. Поэтому первый блок гарантий безопасности касается расширения наших возможностей сопротивляться агрессору;
- для обеспечения обороноспособности Украины государства-гаранты должны обеспечить Вооруженные силы Украины современным конвенционным вооружением и боевой техникой без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Кроме того, партнеры могут взять на себя обязательства в области обмена разведывательной информацией, информационной, кибернетической и морской безопасности;
- быстрое восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии. Нам потребуется ежегодная финансовая помощь. Как для восстановления Украины, так и для развития ее оборонного сектора, учитывая экономические потери, которые мы несем из-за войны;
- должна быть санкционная политика. Она является эффективным инструментом для прекращения российской агрессии и сдерживания ее в будущем. Ныне внедренные пакеты санкций должны действовать по меньшей мере до полного вывода российских войск из Украины;
- должны быть предусмотрены механизмы внедрения превентивных санкций в случае реальной угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии немедленного и срочного введения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия все же произойдет;
- еще один блок гарантий связан с политико-дипломатической поддержкой Украины. Глубокое включение Украины в многосторонние форматы, которые улучшают ее интеграцию с международным сообществом, является существенным фактором безопасности. В первую очередь это касается скорейшего вступления Украины в Европейский союз.
"Впереди много работы, но у нас есть задача обеспечить в будущем безопасность Украины, чтобы будущие поколения не почувствовали, что такое война", – заявил Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.
На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.