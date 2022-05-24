Ермак и экс-генсек НАТО Расмуссен возглавили группу по подготовке гарантий безопасности для Украины

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины", – сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что к работе группы будут приобщены "ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые".

Он также выразил убеждение, что в работе группы примут участие в том числе друзья Украины.

"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – заявил Ермак.

В Telegram он перечислил задачи, которые планируют прописать в документе:

учитывая опыт Будапештского меморандума, мы исходим из того, что соглашение между Украиной и государствами-гарантами должно быть юридически обязывающим документом, ратифицированным согласно законодательству государств-гарантов;

никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственный мощный оборонный потенциал Украины. Поэтому первый блок гарантий безопасности касается расширения наших возможностей сопротивляться агрессору;

для обеспечения обороноспособности Украины государства-гаранты должны обеспечить Вооруженные силы Украины современным конвенционным вооружением и боевой техникой без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Кроме того, партнеры могут взять на себя обязательства в области обмена разведывательной информацией, информационной, кибернетической и морской безопасности;

быстрое восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии. Нам потребуется ежегодная финансовая помощь. Как для восстановления Украины, так и для развития ее оборонного сектора, учитывая экономические потери, которые мы несем из-за войны;

должна быть санкционная политика. Она является эффективным инструментом для прекращения российской агрессии и сдерживания ее в будущем. Ныне внедренные пакеты санкций должны действовать по меньшей мере до полного вывода российских войск из Украины;

должны быть предусмотрены механизмы внедрения превентивных санкций в случае реальной угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии немедленного и срочного введения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия все же произойдет;

еще один блок гарантий связан с политико-дипломатической поддержкой Украины. Глубокое включение Украины в многосторонние форматы, которые улучшают ее интеграцию с международным сообществом, является существенным фактором безопасности. В первую очередь это касается скорейшего вступления Украины в Европейский союз.

"Впереди много работы, но у нас есть задача обеспечить в будущем безопасность Украины, чтобы будущие поколения не почувствовали, что такое война", – заявил Ермак.

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