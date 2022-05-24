Залужный и Ермак обсудили с советником Байдена и генералом Милли поддержку Украины

Об этом проинформировал сайт ОП.
"Собеседники обсудили ситуацию в Украине, мероприятия по отражению российской агрессии и ход боевых действий на юге и востоке страны. Стороны также предметно рассмотрели следующие шаги по усилению оборонных возможностей нашего государства и соответствующему взаимодействию со странами-партнерами", – сказано в релизе.
Также Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за диалог и поддержку Украины, добавили в ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Залужный регулярно разговаривает с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронтах и поставки оружия в Украину.
13 мая главком ВСУ говорил Милли, что ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины