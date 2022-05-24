Залужный и Ермак обсудили с советником Байдена и генералом Милли поддержку Украины

Залужный и Ермак говорили с представителями США об усилении оборонных возможностей Украины Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом проинформировал сайт ОП.

"Собеседники обсудили ситуацию в Украине, мероприятия по отражению российской агрессии и ход боевых действий на юге и востоке страны. Стороны также предметно рассмотрели следующие шаги по усилению оборонных возможностей нашего государства и соответствующему взаимодействию со странами-партнерами", – сказано в релизе.

Также Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за диалог и поддержку Украины, добавили в ОП.

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