Численность войск США в Европе за несколько месяцев увеличилась на 30% – глава комитета начальников штабов США

Милли: Этим утром у нас, грубо говоря, 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах Фото: EPA

"Прошлой осенью вооруженные силы США насчитывали около 78 тыс. человек в составе EUCOM — сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил, морской пехоты и космических сил. За несколько коротких месяцев мы увеличили этот показатель более чем на 30%. Этим утром у нас, грубо говоря, 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах", – сообщил он.

В частности, сейчас в их состав входит 12 истребительных эскадрилий и две бригады боевой авиации.

"А на земле у нас есть два корпуса, две дивизии и шесть боевых групп бригад, а также различные вспомогательные средства", – добавил генерал.