Численность войск США в Европе за несколько месяцев увеличилась на 30% – глава комитета начальников штабов США

"Прошлой осенью вооруженные силы США насчитывали около 78 тыс. человек в составе EUCOM — сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил, морской пехоты и космических сил. За несколько коротких месяцев мы увеличили этот показатель более чем на 30%. Этим утром у нас, грубо говоря, 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах", – сообщил он.
В частности, сейчас в их состав входит 12 истребительных эскадрилий и две бригады боевой авиации.
"А на земле у нас есть два корпуса, две дивизии и шесть боевых групп бригад, а также различные вспомогательные средства", – добавил генерал.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что страны Североатлантического альянса продолжат укреплять восточный фланг НАТО из-за продолжающегося вторжения России в Украину. "В настоящее время сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности во всем Альянсе. 100 тыс. американских военных в Европе. И около 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, в основном в восточной части Альянса", – сказал он.
24 марта Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО на внеочередном саммите 24 марта, который был посвящен вторжению РФ в Украину, достигли договоренности о размещении дополнительных войск Альянса в Европе.