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Численность войск США в Европе за несколько месяцев увеличилась на 30% – глава комитета начальников штабов США

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Милли: Этим утром у нас, грубо говоря, 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах
Милли: Этим утром у нас, грубо говоря, 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах
Фото: EPA

Численность военных в составе Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) за несколько месяцев увеличилось на 30%. Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 23 мая на брифинге, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Прошлой осенью вооруженные силы США насчитывали около 78 тыс. человек в составе EUCOM — сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил, морской пехоты и космических сил. За несколько коротких месяцев мы увеличили этот показатель более чем на 30%. Этим утром у нас, грубо говоря, 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах", – сообщил он.

В частности, сейчас в их состав входит 12 истребительных эскадрилий и две бригады боевой авиации.

"А на земле у нас есть два корпуса, две дивизии и шесть боевых групп бригад, а также различные вспомогательные средства", – добавил генерал.

Контекст:

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что страны Североатлантического альянса продолжат укреплять восточный фланг НАТО из-за продолжающегося вторжения России в Украину. "В настоящее время сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности во всем Альянсе. 100 тыс. американских военных в Европе. И около 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, в основном в восточной части Альянса", – сказал он.

24 марта Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО на внеочередном саммите 24 марта, который был посвящен вторжению РФ в Украину, достигли договоренности о размещении дополнительных войск Альянса в Европе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, НАТО, война России против Украины, Марк Милли
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