ЕС 29 мая не смог согласовать шестой пакет санкций против РФ, обсуждение продолжат утром 30 мая – Reuters

Он рассказал, что дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита 30–31 мая по вопросу об исключении из санкционного пакета поставок в страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, нефти по трубопроводам.

Однако, как рассказал собеседник, "еще слишком много деталей, которые нужно решить", прежде чем лидеры ЕС соберутся в Брюсселе днем 30 мая.

Reuters отмечает, что, чтобы выйти из тупика при согласовании нового пакета санкций против РФ, Европейская комиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на российскую нефть, доставляемую в ЕС танкерами. Таким образом Венгрия, Словакия и Чехия смогли бы и дальше получать российскую нефть по российскому трубопроводу "Дружба", пока не будут найдены альтернативные поставки.

Официальные лица, как пишет агентство, сообщили, что Венгрия поддерживает это предложение. Но переговоры 29 мая застопорились на вопросе о финансировании ЕС, которое Венгрия запрашивает, чтобы увеличить пропускную способность нефтепровода из Хорватии и перевести свои нефтеперерабатывающие заводы с использования российской нефти марки Urals на нефть марки Brent.

Этот вопрос будут обсуждать утром 30 мая, как и проблему честной конкуренции, учитывая более высокие цены, с которыми страны-члены, зависящие от отгружаемой нефти марки Brent, столкнутся в результате санкций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)