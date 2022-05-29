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ЕС 29 мая не смог согласовать шестой пакет санкций против РФ, обсуждение продолжат утром 30 мая – Reuters

Еврокомиссия предложила шестой пакет санкций против России 4 мая
Еврокомиссия предложила шестой пакет санкций против России 4 мая
Фото: EPA

Евросоюз не смог договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, 29 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Он рассказал, что дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита 30–31 мая по вопросу об исключении из санкционного пакета поставок в страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, нефти по трубопроводам.

Однако, как рассказал собеседник, "еще слишком много деталей, которые нужно решить", прежде чем лидеры ЕС соберутся в Брюсселе днем 30 мая.

Reuters отмечает, что, чтобы выйти из тупика при согласовании нового пакета санкций против РФ, Европейская комиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на российскую нефть, доставляемую в ЕС танкерами. Таким образом Венгрия, Словакия и Чехия смогли бы и дальше получать российскую нефть по российскому трубопроводу "Дружба", пока не будут найдены альтернативные поставки.

Официальные лица, как пишет агентство, сообщили, что Венгрия поддерживает это предложение. Но переговоры 29 мая застопорились на вопросе о финансировании ЕС, которое Венгрия запрашивает, чтобы увеличить пропускную способность нефтепровода из Хорватии и перевести свои нефтеперерабатывающие заводы с использования российской нефти марки Urals на нефть марки Brent.

Этот вопрос будут обсуждать утром 30 мая, как и проблему честной конкуренции, учитывая более высокие цены, с которыми страны-члены, зависящие от отгружаемой нефти марки Brent, столкнутся в результате санкций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, нефть, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз
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