"80-минутный разговор Макрона и Шольца с Путиным – это не смерть мозга?" В Эстонии считают, что лидеры Франции и Германии способствуют агрессии РФ

Михкельсон: Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца мотивированы не боязнью потерять влияние в демократической Европе Фото: Marko Mihkelson / Facebook

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии невольно прокладывают путь новым актам насилия со стороны России. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно заставляет перефразировать самого Макрона – разве это не смерть мозга?" – написал он.

Михкельсон признает, что его критика звучит резко, однако подчеркивает, что легитимация "заказчика и исполнителя преступлений" несет угрозу всему Европейскому союзу.

Эстонский политик не понимает, какие уроки извлек Берлин и Париж из недавнего прошлого. Он также не понимает, почему Франция с Германией ищут предлоги для затягивания военной помощи Украине и верят в обещания России, хотя Москва ведет войну на уничтожение против европейской нации.

По мнению эстонского парламентария, если Макрона и Шольца беспокоит возможный продовольственный кризис из-за войны, то нужно создавать гуманитарный конвой для украинских судов с зерном.

"Также логичнее было бы помочь Украине противостоять агрессии и в конечном итоге победить Россию, пытающуюся изменить мировой порядок. Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и побыстрее съездить в Украину. Я надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца мотивированы не боязнью потерять влияние в демократической Европе, в которую непременно войдет Украина после победы в войне, а в перспективе и Молдова, и Грузия, а Беларусь освободится от фактической российской оккупации", – написал он.

По словам Михкельсона, Европа может хотя бы на какое-то время оказаться свободна от экзистенциальной угрозы со стороны России, но для этого следует показать "лидерские качества государственных деятелей, которые отстаивают демократические ценности и принципы".

"К счастью, в Европе есть смелые мужчины и женщины в Украине, знающие цену свободе. Слава Украине!" – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 мая Макрон и Шольц провели 80-минутный разговор с Путиным. Они уговаривали его вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Путин в ответ рассуждал "об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием" и вновь предлагал "найти варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов", – но только в обмен на снятие санкций.