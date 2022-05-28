Макрон и Шольц потребовали, чтобы Путин освободил защитников "Азовстали" – Елисейский дворец

Макрон и Шольц (на фото) положительно отметили "приверженность Путина обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права", сообщили в правительстве ФРГ Фото: EPA

Об этом проинформировал сайт Елисейского дворца.

Сообщается, что Шольц и Макрон заявили Путину, что любое завершение войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, "должно быть согласовано между Москвой и Киевом с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также лидеры ФРГ и Франции потребовали прекращения огня и призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент [Французской] Республики и канцлер Германии потребовали освободить около 2,5 тыс. защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками", – говорится в сообщении пресс-службы Макрона.

В то же время ни в Кремле, ни в правительстве ФРГ по итогам разговора не сообщали, что лидеры трех стран обсуждали вопрос освобождения защитников "Азовстали".

Так, немецкая сторона подчеркнула, что Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права… и обеспечению неограниченного доступа для Международного комитета Красного Креста".

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