Макрон и Шольц потребовали, чтобы Путин освободил защитников "Азовстали" – Елисейский дворец

Об этом проинформировал сайт Елисейского дворца.
Сообщается, что Шольц и Макрон заявили Путину, что любое завершение войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, "должно быть согласовано между Москвой и Киевом с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".
Также лидеры ФРГ и Франции потребовали прекращения огня и призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Президент [Французской] Республики и канцлер Германии потребовали освободить около 2,5 тыс. защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками", – говорится в сообщении пресс-службы Макрона.
В то же время ни в Кремле, ни в правительстве ФРГ по итогам разговора не сообщали, что лидеры трех стран обсуждали вопрос освобождения защитников "Азовстали".
Так, немецкая сторона подчеркнула, что Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права… и обеспечению неограниченного доступа для Международного комитета Красного Креста".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. До начала мая в бомбоубежищах завода также прятались от обстрелов сотни гражданских.
В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.
По сообщению Генштаба ВСУ, 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
Позднее российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".
Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 26 мая, что оккупанты их не пытают.