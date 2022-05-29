Фельштинский: В Кремле боевое настроение. Вокруг Путина тысяча таких же Путиных, там нет разногласий

Бацман спросила Фельштинского, что, по его мнению, в настоящее время происходит в кабинетах Кремля, "какие там настроения".

"Боевое, боевые… Вот мы считаем, что есть как-бы Путин, и что у него может быть есть какая-то оппозиция, какие-то люди, которые недовольны тем, что он делает. А я считаю, что наоборот – с 2000 года, когда Путин пришел к власти как представитель спецслужб, они подобрали в руководство страной исключительно… Путиных, – ответил историк. – Вот представьте себе, что там вокруг него тысяча человек, которые принимают разного уровня решения. И все эти тысяча человек – они Путины. Там нет разногласий".

По словам Фельштинского, Путин хочет забрать Украину, Молдову, Беларусь и Балтию, а Польша, Чехия и Словакия – чтобы вышли из НАТО. В то же время, сил захватить Украину у Путина нет, но сил начать войну в Молдове достаточно, считает историк.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube