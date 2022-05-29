Фельштинский: В Кремле боевое настроение. Вокруг Путина тысяча таких же Путиных, там нет разногласий

Бацман спросила Фельштинского, что, по его мнению, в настоящее время происходит в кабинетах Кремля, "какие там настроения".
"Боевое, боевые… Вот мы считаем, что есть как-бы Путин, и что у него может быть есть какая-то оппозиция, какие-то люди, которые недовольны тем, что он делает. А я считаю, что наоборот – с 2000 года, когда Путин пришел к власти как представитель спецслужб, они подобрали в руководство страной исключительно… Путиных, – ответил историк. – Вот представьте себе, что там вокруг него тысяча человек, которые принимают разного уровня решения. И все эти тысяча человек – они Путины. Там нет разногласий".
По словам Фельштинского, Путин хочет забрать Украину, Молдову, Беларусь и Балтию, а Польша, Чехия и Словакия – чтобы вышли из НАТО. В то же время, сил захватить Украину у Путина нет, но сил начать войну в Молдове достаточно, считает историк.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
24 февраля этого года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался.
На фоне медленного продвижения российских оккупационных войск на Донбассе в администрации Путина возникла надежда, что можно за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы", написала 27 мая "Медуза" со ссылкой на источники. Отмечается, что "программой-минимум" для "объявления победы" в конце мая считается оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, а "программой-максимум" по-прежнему называется захват Киева.